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    «Реал» и «Байер» достигли соглашения о переходе Вирца

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    Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» достигли договорённости о том, что летом 2025 года 21-летний атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц станет игроком «сливочных». Об этом сообщает Marca.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    По информации источника, мадридский клуб начал прорабатывать возможность потенциального трансфера Вирца ещё несколько месяцев назад. Подчёркивается, что «Байер» может потребовать € 150 млн за трансфер 21-летнего футболиста.

    В минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

    Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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