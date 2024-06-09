«Реал» и «Байер» достигли соглашения о переходе Вирца

Флориан Вирц Фото: globallookpress.com
По информации источника, мадридский клуб начал прорабатывать возможность потенциального трансфера Вирца ещё несколько месяцев назад. Подчёркивается, что «Байер» может потребовать € 150 млн за трансфер 21-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.