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    В «Аяксе» высказались о возможном трансфере Сперцяна

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    Глава королевского футбольного союза Нидерландов и председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг высказался об интересе клуба в приобретении атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «В субботу утром я прочитал в интернете, что "Аякс" находится в процессе покупки армянина Сперцяна. Как, чёрт возьми, эти слухи туда попали? Это просто неправда.

    Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», — приводит слова ван Прага Ajaxshowtime.

    Ранее появлялась информация, что «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский клуб планирует активизироваться в переговорном процессе.

    В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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