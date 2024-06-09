В «Аяксе» высказались о возможном трансфере Сперцяна

Глава королевского футбольного союза Нидерландов и председатель наблюдательного совета «Аякса»высказался об интересе клуба в приобретении атакующего полузащитника «Краснодара»

«В субботу утром я прочитал в интернете, что "Аякс" находится в процессе покупки армянина Сперцяна. Как, чёрт возьми, эти слухи туда попали? Это просто неправда.

Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», — приводит слова ван Прага Ajaxshowtime.

Ранее появлялась информация, что «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский клуб планирует активизироваться в переговорном процессе.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.