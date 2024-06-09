Руни рассказал, вокруг какого игрока сборная Англии должна строить игру на Евро-2024

Фил Фоден Фото: globallookpress.com
«Джуд Беллингем великолепен, но когда у вас в центре есть такой игрок, как Фил Фоден, вы должны строить игру сборной Англии вокруг него», — приводит слова Руни Sportskeeda.
Фоден провел 35 матчей в английской Премьер-лиге сезона 2023/2024 за «Манчестер Сити», забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении. Прогноз на результат группы С можно посмотреть по этой ссылке.