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    Руни рассказал, вокруг какого игрока сборная Англии должна строить игру на Евро-2024

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    Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни назвал лидера национальной команды, вокруг которого должна строиться игра на чемпионате Европы 2024-го года.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    «Джуд Беллингем великолепен, но когда у вас в центре есть такой игрок, как Фил Фоден, вы должны строить игру сборной Англии вокруг него», — приводит слова Руни Sportskeeda.

    Фоден провел 35 матчей в английской Премьер-лиге сезона 2023/2024 за «Манчестер Сити», забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.

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    • Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении. Прогноз на результат группы С можно посмотреть по этой ссылке.

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