Кроос: Я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за «Реал»

Полузащитник «Реала» и сборной Германиив очередной раз высказался о завершении карьеры футболиста.

«Я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за "Реал" в конце карьеры. Мне удалось это сделать. Я воспринимаю как комплимент то, что многие считают, что я заканчиваю карьеру слишком рано.

На самом деле это очень важно для меня. Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор как я начал играть в футбол, я хотел быть успешным. Каждый титул был важен для меня, победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном. Достичь этого очень важно для меня.

Завистники? У них есть своё мнение. Я создал факты», — приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, что последним для Крооса станет чемпионат Европы в Германии.

Тони Кроос играл за «сливочных» с 2014 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». Всего за «Реал» он провел 465 матчей, забил 28 мячей, сделал 99 ассистов. В составе мадридцев немецкий полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раз стал чемпионом Примеры.