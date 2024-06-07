Румыния — Лихтенштейн: счет матча 0:0, обзор

сыграла вничью с(0:0) в товарищеском матче.

За весь матч румынская сборная нанесла 12 ударов в створ ворот и совершил 21 штрафной. Лихтенштейн угрожал воротам соперника только 1 раз и подал 1 угловой удар.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Румыния — Лихтенштейн 0:0 Румыния: Хорациу Молдован, Василе Могос (Никусор Банку, 58'), Раду Дрэгушин, Богдан Раковитан, Дариус Олару (Денис Дрэгуш, 76'), Деян Кристьян Сореску, Александру Чикылдэу (Николае Станчу, 58'), Янис Хаджи (Деннис Ман, 65'), Флоринел Коман (Валентин Михэйлэ, 65'), Георге Пушкаш, Adrian Sut (Мариус Марин, 58') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Сандро Вольфингер, Лиам Кранц (Ферхат Саглам, 65'), Арон Зеле, Марсель Бюхель, Симон Люхингер, Деннис Саланович (Фабио Люк Нотаро, 46'), Кенни Киндле (Марко Марксер, 55'), Никлас Бек, Felix Oberwaditzer Предупреждения: Сандро Вольфингер (23'), Лиам Кранц (45 + 4'), Симон Люхингер (68'), Беньямин Бюхель (90 + 2'), Арон Зеле (90 + 8')

В следующем матче Румыния сыграет против Украины 17-го июня в рамках группового этапа Евро-2024. Лихтенштейн встретится с Сан-Марино 5-го сентября.