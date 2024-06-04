ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЛебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1
  • 23:55
    • Германия и Украина не выявили сильнейшего
  • 23:41
    • Англия уверенно справилась с Боснией и Герцеговиной в спарринге
  • 23:30
    • Рууд выиграл у Фритца и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 22:00
    • Джокович в пяти сетах обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Игнашевич обратился к болельщикам «Балтики»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Балтика
    Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич обратился к болельщикам команды после ухода из клуба.

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    44‑летний специалист покинул «Балтику» после Суперфинала FONBET Кубка России, в котором калининградцы уступили «Зениту» со счетом 1:2. Игнашевич возглавлял клуб с 2021 года. По итогам сезона‑2022/23 «Балтика» вышла в РПЛ.

    «Балтийцы! Хочу поблагодарить вас за два с половиной сезона, которые мы провели вместе. За это время мы с вами многого добились: создали команду, которая играет в интересный современный футбол и может собирать полные трибуны! Добились выхода в РПЛ, дошли до финала Кубка России! Команда всегда чувствовала вашу поддержку: и в гостях, и конечно в Калининграде, где мы вместе прожили много счастливых и драматичных моментов. Все эти победы, прорывы и обидные поражения — наша общая история, одна на всех.

    Последний сезон был очень сложным. Мы дважды обновили команду, приложили огромные усилия, чтобы наладить взаимопонимание и игру. Тренерский штаб и футболисты отдавали делу все свои силы и зачастую не получали результата. Были моменты, когда мы были совершенно опустошены, но до последнего верили в счастливую концовку. Вылет из РПЛ — личная трагедия для каждого из нас.

    Мне сложно прощаться. Я очень полюбил Калининград, познакомился с потрясающими людьми, моя семья была здесь абсолютно счастлива. Трудно оставлять команду, в которую вложил столько сил, идей и ресурсов. Но, думаю, мой цикл в клубе закончен», — приводит слова Игнашевича пресс‑служба клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия и Турция много не забьют
  • Италия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Как Швейцария начнет подготовку к Евро-2024?
  • Швейцария — Эстония. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Португалия и Финляндия забьют друг другу
  • Португалия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Италия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры