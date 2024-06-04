Игнашевич обратился к болельщикам «Балтики»

Бывший главный тренер «Балтики»обратился к болельщикам команды после ухода из клуба.

44‑летний специалист покинул «Балтику» после Суперфинала FONBET Кубка России, в котором калининградцы уступили «Зениту» со счетом 1:2. Игнашевич возглавлял клуб с 2021 года. По итогам сезона‑2022/23 «Балтика» вышла в РПЛ.

«Балтийцы! Хочу поблагодарить вас за два с половиной сезона, которые мы провели вместе. За это время мы с вами многого добились: создали команду, которая играет в интересный современный футбол и может собирать полные трибуны! Добились выхода в РПЛ, дошли до финала Кубка России! Команда всегда чувствовала вашу поддержку: и в гостях, и конечно в Калининграде, где мы вместе прожили много счастливых и драматичных моментов. Все эти победы, прорывы и обидные поражения — наша общая история, одна на всех.

Последний сезон был очень сложным. Мы дважды обновили команду, приложили огромные усилия, чтобы наладить взаимопонимание и игру. Тренерский штаб и футболисты отдавали делу все свои силы и зачастую не получали результата. Были моменты, когда мы были совершенно опустошены, но до последнего верили в счастливую концовку. Вылет из РПЛ — личная трагедия для каждого из нас.

Мне сложно прощаться. Я очень полюбил Калининград, познакомился с потрясающими людьми, моя семья была здесь абсолютно счастлива. Трудно оставлять команду, в которую вложил столько сил, идей и ресурсов. Но, думаю, мой цикл в клубе закончен», — приводит слова Игнашевича пресс‑служба клуба.