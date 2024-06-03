ЦСКА уволил Федотова

Генеральный директор ЦСКАсообщил, что после длительных консультации руководство «армейцев» приняло решение уволить главного тренера

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года.

Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», — сказал Бабаев «Матч ТВ».

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Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне победил в Кубке России и завоевал серебряные медали.