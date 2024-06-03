Черчесов возглавил сборную Казахстана

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что Черчесов подпишет с казахстанской федерацией футбола контракт по схеме «2+1».
Черчесов заменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.
Ранее федерация футбола Казахстана объявила о решении Адиева покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.
Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», откуда его уволили в июле 2023 года.
Напомним, с августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России.