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    Черчесов возглавил сборную Казахстана

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Станислав Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Сообщалось, что Черчесов подпишет с казахстанской федерацией футбола контракт по схеме «2+1».

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  • 20/07/2023

    • Черчесов заменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

    Ранее федерация футбола Казахстана объявила о решении Адиева покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.

    Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», откуда его уволили в июле 2023 года.

    Напомним, с августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России.

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