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    Черчесов близок к назначению на пост главного тренера сборной Казахстана

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Станислав Черчесов заменит Магомеда Адиева на посту главного тренера сборной Казахстана.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее федерация футбола Казахстана объявила о решении Адиева покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.

    По информации Sport24, Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.

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    • Отмечается, что 60-летний специалист подпишет с казахстанской федерацией футбола контракт по схеме «2+1».

    Черчесов остается без работы с июля 2023 года, когда его уволили из венгерского «Ференцвароша».

    Напомним, с августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России.

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