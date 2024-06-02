Черчесов близок к назначению на пост главного тренера сборной Казахстана

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
Ранее федерация футбола Казахстана объявила о решении Адиева покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.
По информации Sport24, Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.
Отмечается, что 60-летний специалист подпишет с казахстанской федерацией футбола контракт по схеме «2+1».
Черчесов остается без работы с июля 2023 года, когда его уволили из венгерского «Ференцвароша».
Напомним, с августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России.