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    «Бавария» может подписать украинца из «Арсенала»

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    Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» этим летом.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    По информации журналиста Джона Кросса, в подписании украинского футболиста заинтересована «Бавария».

    Источник отмечает, что мюнхенский клуб может приобрести Зинченко по просьбе нового главного тренера команды Венсана Компани.

    Зинченко и Компани хорошо знакомы по совместным выступлениям за «Манчестер Сити».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Зинченко в 38 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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