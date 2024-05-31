«Бавария» может подписать украинца из «Арсенала»

может покинутьэтим летом.

По информации журналиста Джона Кросса, в подписании украинского футболиста заинтересована «Бавария».

Источник отмечает, что мюнхенский клуб может приобрести Зинченко по просьбе нового главного тренера команды Венсана Компани.

Зинченко и Компани хорошо знакомы по совместным выступлениям за «Манчестер Сити».

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Зинченко в 38 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.