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    Семшов: Неожиданно, что «Урал» уволил Гончаренко

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отставку белорусского специалиста Виктора Гончаренко из екатеринбургского «Урала».

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «С одной стороны — это неожиданное решение. Но после поражения от "Акрона" на такой шаг отчаяния пошло руководство, чтобы как‑то завести игроков, простимулировать их. Очень тяжело будет отыграться, но всё возможно.

    Мы недавно видели в Бундеслиге в стыковом матче такое. Посмотрим, как повлияет отставка Гончаренко на игроков», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!»

    Напомним, «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2.

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