Семшов: Неожиданно, что «Урал» уволил Гончаренко

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал отставку белорусского специалистаиз екатеринбургского «Урала».

«С одной стороны — это неожиданное решение. Но после поражения от "Акрона" на такой шаг отчаяния пошло руководство, чтобы как‑то завести игроков, простимулировать их. Очень тяжело будет отыграться, но всё возможно.

Мы недавно видели в Бундеслиге в стыковом матче такое. Посмотрим, как повлияет отставка Гончаренко на игроков», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!»

Напомним, «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2.