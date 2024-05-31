«Интер» договорился с Лаутаро о продлении контракта

согласился продлить контракт с миланским

В ближайшее время аргентинский нападающий подпишет новое соглашение с клубом до июня 2029 года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Мартинес будет зарабатывать девять миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Мартинеса в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 24 мяча и сделал шесть результативных передач.

«Интер» купил Лаутаро в 2018 году у аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро.