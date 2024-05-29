Капитан «Ахмата» покидает клуб

Официальный сайт грозненского «Ахмата» сообщил о том, что команду покидают защитники нападающий

«Андрей Семёнов провёл за "Ахмат" 11 сезонов, став вторым после Ризвана Уциева игроком команды по наибольшему количеству сыгранных матчей. Безусловно, Семёнов вписал своё имя в историю клуба. Как и Владимир Ильин, в прошедшем сезоне сыгравший 100-й матч за грозненцев. Владимир забил много важных, решающих голов.

Мы благодарным ребятам за время, проведённое в футбольном клубе "Ахмат". Будем всегда рады новым встречам, будь то на футбольных полях или в гостях в Грозном. Желаем вам, Андрей и Владимир, удачи, благополучия и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Контракты обоих футболистов заканчиваются 31 мая, после этого они станут свободными агентами.