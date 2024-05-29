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    Капитан «Ахмата» покидает клуб

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    Официальный сайт грозненского «Ахмата» сообщил о том, что команду покидают защитник Андрей Семенов и нападающий Владимир Ильин.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Андрей Семёнов провёл за "Ахмат" 11 сезонов, став вторым после Ризвана Уциева игроком команды по наибольшему количеству сыгранных матчей. Безусловно, Семёнов вписал своё имя в историю клуба. Как и Владимир Ильин, в прошедшем сезоне сыгравший 100-й матч за грозненцев. Владимир забил много важных, решающих голов.

    Мы благодарным ребятам за время, проведённое в футбольном клубе "Ахмат". Будем всегда рады новым встречам, будь то на футбольных полях или в гостях в Грозном. Желаем вам, Андрей и Владимир, удачи, благополучия и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

    Контракты обоих футболистов заканчиваются 31 мая, после этого они станут свободными агентами.

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