Источник: Миранчук может стать игроком «Болоньи»

Российский полузащитник «Аталанты»летом может сменить команду в Серии А.

По данным Actualite Serie A, им активно интересуется «Болонья», получившая право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

В свою очередь, «Аталанте» нравится игра одного из лидеров «Болоньи» Риккардо Орсолини, за которого в качестве компенсации для снижения трансферной стоимости может пойти 28-летний Миранчук.

В этом сезоне россиянин сыграл за бергамасков 41 матч, забил 4 мяча, сделал 12 ассистов. На Transfermarkt Миранчука сейчас оценивают в 9 млн евро.