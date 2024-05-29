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    • Источник: Миранчук может стать игроком «Болоньи»
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    Источник: Миранчук может стать игроком «Болоньи»

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    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук летом может сменить команду в Серии А.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По данным Actualite Serie A, им активно интересуется «Болонья», получившая право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    В свою очередь, «Аталанте» нравится игра одного из лидеров «Болоньи» Риккардо Орсолини, за которого в качестве компенсации для снижения трансферной стоимости может пойти 28-летний Миранчук.

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    • В этом сезоне россиянин сыграл за бергамасков 41 матч, забил 4 мяча, сделал 12 ассистов. На Transfermarkt Миранчука сейчас оценивают в 9 млн евро.

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