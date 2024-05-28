Источник: Кварацхелия хочет уйти в «ПСЖ»

Вингер «Наполи»собирается уйти из «Наполи» ради, сообщает Spots Zone в соцсети.

Грузинский полузащитник недоволен последними результатами клуба и грядущей распродажей ведущих футболистов. Кварацхелия больше не видит перспектив в «Наполи» и намерен сменить клуб.

Сейчас на руках у 23-летнего вингера имеется предложение от французского «ПСЖ», который хочет укрепить левый фланг атаки после ухода Киллиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 45 матчей, забил 11 мячей, сделал 9 ассистов. Его контракт действует до 2027 года. На Transfermarkt грузина оценивают в € 80 млн.