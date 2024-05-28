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    Источник: Кварацхелия хочет уйти в «ПСЖ»

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    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия собирается уйти из «Наполи» ради «ПСЖ», сообщает Spots Zone в соцсети.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Грузинский полузащитник недоволен последними результатами клуба и грядущей распродажей ведущих футболистов. Кварацхелия больше не видит перспектив в «Наполи» и намерен сменить клуб.

    Сейчас на руках у 23-летнего вингера имеется предложение от французского «ПСЖ», который хочет укрепить левый фланг атаки после ухода Киллиана Мбаппе.

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    • В минувшем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 45 матчей, забил 11 мячей, сделал 9 ассистов. Его контракт действует до 2027 года. На Transfermarkt грузина оценивают в € 80 млн.

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