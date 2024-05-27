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    В «Алании» сообщили о расставании с главным тренером

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    Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Алании». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    «Евгений Калешин покинул "Аланию". Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Футбольный клуб "Алания" благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба.

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  • 23/05/2024

    • По итогам сезона 2023/2024 «Алания» заняла 8-е место в таблице Первой лиги с 49-ю очками в активе.

    Под руководством Калешина команда провела 14 матчей, в которых по 5 раз проиграла и сыграла вничью, а также 4 раза победила.

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