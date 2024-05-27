В «Алании» сообщили о расставании с главным тренером

покинул пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Евгений Калешин покинул "Аланию". Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футбольный клуб "Алания" благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба.

По итогам сезона 2023/2024 «Алания» заняла 8-е место в таблице Первой лиги с 49-ю очками в активе.

Под руководством Калешина команда провела 14 матчей, в которых по 5 раз проиграла и сыграла вничью, а также 4 раза победила.