Игнашевич высказался о возможном уходе из «Балтики»

Главный тренер «Балтики»ответил на вопрос о продолжении работы в калининградском клубе после домашнего поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ/

«Планирую ли я остаться в "Балтике" после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

44-летний тренер Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» с октября 2021 года, под его руководством команда вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе.

В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу.