Игнашевич высказался о возможном уходе из «Балтики»

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
«Планирую ли я остаться в "Балтике" после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.
44-летний тренер Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» с октября 2021 года, под его руководством команда вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе.
В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу.