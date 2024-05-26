ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 23:59
    • «ПСЖ» победил «Лион» и стал обладателем Кубка Франции
  • 23:58
    • «Реал» и «Бетис» поделили очки в матче Примеры
  • 23:00
    • «Байер» стал обладателем Кубка Германии
  • 18:31
    • «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд
  • 23:42
    • «Милан» упустил победу в матче с «Салернитаной»
    Все новости спорта

    Игнашевич высказался о возможном уходе из «Балтики»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о продолжении работы в калининградском клубе после домашнего поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ/

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Планирую ли я остаться в "Балтике" после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

    44-летний тренер Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» с октября 2021 года, под его руководством команда вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе.

    В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Лидс» вернется в АПЛ!
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Гости увезут три очка из Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры