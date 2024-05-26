У Баринова и Глушенкова не было противопоказаний для участия в ближайшей игре сборной России

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
«Мы всегда на связи с тренерским и медицинским штабами сборной России. Обсуждая каждый вызов наших футболистов, оцениваем все риски, связанные со здоровьем отдельных игроков. Поэтому принимаем совместное решение, кто имеет накопительные эффекты по ходу сезона.
В частности, это касается июньского тренировочного сбора, на который не поедут Глушенков и Баринов.
При этом абсолютных противопоказаний, запрещающих им принимать участие в матчах чемпионата России, у нас не было», — приводит слова Калюжного «Матч ТВ».
Товарищеский матч Беларусь — Россия стоится 7 июня в Минске, начало — в 20:00 мск.