ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Чехии Чехия разбила Швецию и вышла в финал, где сыграет со Швейцарией, которая сенсационно прошла Канаду
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:14
    • «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией»
  • 19:05
    • «Саутгемптон» вернулся в АПЛ после победы над «Лидсом»
    Все новости спорта

    «Аталанта» разбила «Торино» и вышла на четвертое место в Серии А

    «Аталанта» — «Торино»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Торино
    В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах разгромила «Торино» со счетом 3:0.

    Джанлука Скамакка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлука Скамакка

    Точными ударами в этой игре отметились Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Торино 3:0
    Голы: 1:0 Джанлука Скамакка (26'), 2:0 Адемола Лукман (43'), 3:0 Марио Пашалич (пенальти) (71') Аталанта: Марко Карнесекки (Франческо Росси, 86'), Рафаэл Толой, Берат Джимсити (Исак Хин, 62'), Джорджио Скальвини, Эмиль Хольм (Маттео Руджери, 63'), Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 73'), Адемола Лукман, Джанлука Скамакка (Эль Билал Туре, 74') Торино: Лукас Джемелло, Мергим Войвода, Рауль Белланова (Валентин Лацаро, 72'), Адам Масина, Алессандро Буонджорно, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Zannetos Savva, 85'), Иван Илич, Адриен Тамез (Маттео Ловато, 72'), Дуван Сапата (Давид Окереке, 85'), Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 63') Предупреждения: Кароль Линетти (58'), Исак Хин (77')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Аталанта» набрала 69 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Торино» 53 балла и девятая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» переиграть «Верону»?
  • «Верона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры