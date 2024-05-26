«Аталанта» — «Торино»: счет матча 3:0, обзор голов

Джанлука Скамакка Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этой игре отметились Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Торино 3:0
Голы: 1:0 Джанлука Скамакка (26'), 2:0 Адемола Лукман (43'), 3:0 Марио Пашалич (пенальти) (71') Аталанта: Марко Карнесекки (Франческо Росси, 86'), Рафаэл Толой, Берат Джимсити (Исак Хин, 62'), Джорджио Скальвини, Эмиль Хольм (Маттео Руджери, 63'), Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 73'), Адемола Лукман, Джанлука Скамакка (Эль Билал Туре, 74') Торино: Лукас Джемелло, Мергим Войвода, Рауль Белланова (Валентин Лацаро, 72'), Адам Масина, Алессандро Буонджорно, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Zannetos Savva, 85'), Иван Илич, Адриен Тамез (Маттео Ловато, 72'), Дуван Сапата (Давид Окереке, 85'), Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 63') Предупреждения: Кароль Линетти (58'), Исак Хин (77')
Таким образом, «Аталанта» набрала 69 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Торино» 53 балла и девятая позиция.