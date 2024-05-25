Тен Хаг: Для многих экспертов «Манчестер Юнайтед» — легкая добыча

Главный тренервысказался о критике в его адрес в нынешнем сезоне.

«Английские эксперты хотят показать, что стоят своих денег. И для них "Манчестер Юнайтед" — легкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Этот клуб либо любят, либо ненавидят, нет ничего среднего.

Поэтому, когда дела идут плохо, они начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от так называемых экспертов, у которых нет возможности проанализировать что-то с помощью фактов, но которые предпочитают нападать на людей, чтобы выглядеть лучше.

И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году... В прошлом году я мог ходить по воде, в этом я худший тренер в Премьер-лиге!» — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По итогам сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. Ранее сообщалось о том, что руководство «манкунианцев» уволит тен Хага после финала Кубка Англии.