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    Тен Хаг: Для многих экспертов «Манчестер Юнайтед» — легкая добыча

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике в его адрес в нынешнем сезоне.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Английские эксперты хотят показать, что стоят своих денег. И для них "Манчестер Юнайтед" — легкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Этот клуб либо любят, либо ненавидят, нет ничего среднего.

    Поэтому, когда дела идут плохо, они начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от так называемых экспертов, у которых нет возможности проанализировать что-то с помощью фактов, но которые предпочитают нападать на людей, чтобы выглядеть лучше.

    И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году... В прошлом году я мог ходить по воде, в этом я худший тренер в Премьер-лиге!» — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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