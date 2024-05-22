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    Источник: «МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
    По данным известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, боссы «Манчестер Юнайтед» отправят в отставку главного тренера Эрика тен Хага после финала Кубка Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Руководство манкунианцев уже прорабатывает кандидатуры на замену голландского специалиста.

    В частности, идет речь о Маурисио Почеттино, который был уволен из «Челси», Роберто Де Дзерби, покинувшим «Брайтон», и Киране Маккене, работающим сейчас в «Ипсвиче», но начинавшим тренерскую карьеру в «МЮ».

    Календарь и таблица АПЛ

    Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Сейчас команда занимает лишь 8-е место в АПЛ с 60 очками. Это худший результат «красных дьяволов» в турнире за 34 года.

    Финал Кубка Англии намечен на 25 мая. Соперником «МЮ» станет «Манчестер Сити».

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