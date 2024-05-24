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    Медина о назначении Станковича в «Спартак»: Уверен, он сможет передать свой опыт

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    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о новом главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче, который возглавит клуб со следующего сезона.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран ― четыре за пять лет. Всем нравится новое. Я помню Станковича футболистом ― "Интер", в котором он играл, был фантастическим.

    Помню его гол с центра поля в ворота "Шальке" ― тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», — сказал Медина Чемпионату.

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