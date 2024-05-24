Медина о назначении Станковича в «Спартак»: Уверен, он сможет передать свой опыт

Полузащитниквысказался о новом главном тренере «красно-белых», который возглавит клуб со следующего сезона.

«Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран ― четыре за пять лет. Всем нравится новое. Я помню Станковича футболистом ― "Интер", в котором он играл, был фантастическим.

Помню его гол с центра поля в ворота "Шальке" ― тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», — сказал Медина Чемпионату.

В нынешнем сезоне Медина провел 23 матча за «Спартак» в РПЛ, забил 5 голов и сделал голевую передачу.