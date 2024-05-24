Кержаков: «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер

Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.
«Будем ли следить за матчем в Краснодаре? Информация, думаю, в любом случае будет просачиваться. В перерыве точно — хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе. Может ли эта информация как‑то влиять на нас? Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришёл полный стадион.
"Ростов" будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.