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    Кержаков: «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также заявил, что результат параллельной встречи «Краснодара» и «Динамо» может повлиять на игру сине-бело-голубых.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.

    «Будем ли следить за матчем в Краснодаре? Информация, думаю, в любом случае будет просачиваться. В перерыве точно — хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе. Может ли эта информация как‑то влиять на нас? Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришёл полный стадион.

    "Ростов" будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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