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    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
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    Хаби Алонсо: Поздравляем «Аталанту»

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    Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение своего клуба в финале Лиги Европы от «Аталанты» со счетом 0:3.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мы должны поздравить "Аталанту", они сегодня были лучше. Мы не смогли сыграть в свою игру, они действовали очень интенсивно. Настрой игроков был хорошим, но у нас были проблемы. Нам не удавалось создавать моменты», — цитирует Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

  • «Аталанта» выиграла у «Байера» в финале Лиги Европы, Лукман забил три мяча
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    • Матч завершился победой итальянского клуба со счетом 3:0. Героем встречи стал нигерийский вингер Адемола Лукман, забивший три мяча. Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч просидел в запасе.

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