Хаби Алонсо: Поздравляем «Аталанту»

Главный тренер леверкузенского «Байера»прокомментировал поражение своего клуба в финале Лиги Европы от «Аталанты» со счетом 0:3.

«Мы должны поздравить "Аталанту", они сегодня были лучше. Мы не смогли сыграть в свою игру, они действовали очень интенсивно. Настрой игроков был хорошим, но у нас были проблемы. Нам не удавалось создавать моменты», — цитирует Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Матч завершился победой итальянского клуба со счетом 3:0. Героем встречи стал нигерийский вингер Адемола Лукман, забивший три мяча. Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч просидел в запасе.