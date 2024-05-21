В ЦСКА объявили о расставании с Набабкиным

Защитникпокинет стан армейцев после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Субботний матч против "Урала" станет для Кирилла Набабкина последним в красно-синей футболке. Этот день будет особенным для нас — Кирилл Анатольевич провел за команду 323 матча, выиграл 9 трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиц болельщиков.

Давайте вместе проводим нашу легенду № 14: приходите на стадион в футболках с 14-м номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведенные в клубе», — написала пресс-служба армейцев.

Напомним, что Набабкин пополнил состав ЦСКА в 2010-м году, выступая за армейцев на протяжении 14-и лет. В нынешнем сезоне защитник провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.