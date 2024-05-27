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    «Рейнджерс» в овертайме победили «Флориду» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз
    «Флорида» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ в овертайме уступила «Рейнджерс» со счетом 4:5.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по голу забили Александр Барков и Густав Форслинг, вратарь Сергей Бобровский отразил бросков из 18 из 23.

    У гостей по дублю оформили Алексис Лафренье и Барклай Гудроу, победную шайбу забросил Алекс Веннберг, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 38.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс».

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
    «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Райнхарт — 6 (бол., Барков, Ткачак), 2:50 — 1:0. Лафренье — 5 (Трочек, Труба), 7:17 — 1:1. Гудроу — 5 (Шнайдер, Куилль), 7:42 — 1:2. Райнхарт — 7 (бол., Верхэге), 14:46 — 2:2. Лафренье — 6 (Миллер, Труба), 35:23 — 2:3. Гудроу — 6 (мен., Трочек, Линдгрен), 38:14 — 2:4. Барков — 6 (Верхэге, Миккола), 45:04 — 3:4. Форслинг — 3 (Ткачак, Родригес), 46:58 — 4:4. Веннберг — 1 (Линдгрен, Какко), 65:35 — 4:5Вратари: Бобровский — ШестеркинШтраф: 4 — 12Броски: 38 (14+5+13+6) — 23 (8+7+4+4)

    «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ

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