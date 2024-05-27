Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против полячки Магды Линетт в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Линетт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Самсонова

На последнем турнире WTA 500 в Страсбурге Людмила Самсонова обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю (6:3, 6:0). До этого российская теннисистка еще не обыгрывал соперниц из топ-20 всухую.

В этом сезоне Самсонова во второй раз вышла в полуфинал рейтингового турнира. Первый был в Абу-Даби в феврале, теперь россиянка добралась до 1/2 во французском Страсбурге.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На пути в финал во французском турнире встала американка Мэдисон Киз, которая выиграла у Самсоновой (6:1, 6:3).

В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 19 место.

Линетт

Польская теннисистка — постоянная участница турниров серии Большого шлема. Самым успешным для Магды Линетт получился сезон 2023. Теннисистка добралась до полуфина Australian Open.

На «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open Магда Линетт как правило доходила до третьего круга.

На турнире в Страсбурге полячка добралась до 1/4 финала, переиграв на своём пути россиянку Екатерину Александрову (6:7, 6:3, 6:3) и румынку Сорану Кырстя (7:5, 7:5).

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Магда Линетт занимает 50 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.59, победу. За успех Линетт букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: Магда Линетт умеет играть против теннисисток из топ-20 рейтинга. Если полячка не выиграет, но потрепать нервы Самсоновой может. Мы не будем рисковать и поставим на положительную фору спортсменки из Польши.

Рекомендуемая ставка: Фора Линетт (+2) с коэффициентом 1.98.