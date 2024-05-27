ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чехия — победитель ЧМ-2024Чехия — победитель домашнего турнира, Швейцария взяла серебро, а Швеция — бронзу Эрик тен ХагЗвездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»? Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 09:55
    • «Рейнджерс» в овертайме победили «Флориду» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ
  • 00:05
    • «Барселона» в последнем матче Хави выиграла у «Севильи»
  • 23:55
    • Чехия переиграла Швейцарию и выиграла чемпионат мира по хоккею
  • 22:21
    • «Порту» обыграл «Спортинг» и выиграл Кубок Португалии
    Все новости спорта

    Линетт сможет составить конкуренцию Самсоновой?

    Самсонова — Линетт. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Людмила Самсонова Прогнозы на Магда Линетт
    Прогноз и ставки на Самсонова — Линетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магда Линетт
    Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против полячки Магды Линетт в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Линетт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 27 Мая 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 12:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    •

    Самсонова

    На последнем турнире WTA 500 в Страсбурге Людмила Самсонова обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю (6:3, 6:0). До этого российская теннисистка еще не обыгрывал соперниц из топ-20 всухую.

    В этом сезоне Самсонова во второй раз вышла в полуфинал рейтингового турнира. Первый был в Абу-Даби в феврале, теперь россиянка добралась до 1/2 во французском Страсбурге.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    На пути в финал во французском турнире встала американка Мэдисон Киз, которая выиграла у Самсоновой (6:1, 6:3).

    В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 19 место.

    Линетт

    Польская теннисистка — постоянная участница турниров серии Большого шлема. Самым успешным для Магды Линетт получился сезон 2023. Теннисистка добралась до полуфина Australian Open.

    На «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open Магда Линетт как правило доходила до третьего круга.

  • «Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева
  • В Париже все готово к старту главного теннисного турнира на грунте
  • 25/05/2024

    • На турнире в Страсбурге полячка добралась до 1/4 финала, переиграв на своём пути россиянку Екатерину Александрову (6:7, 6:3, 6:3) и румынку Сорану Кырстя (7:5, 7:5).

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Магда Линетт занимает 50 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.59, победу. За успех Линетт букмекеры предлагают за 2.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Магда Линетт умеет играть против теннисисток из топ-20 рейтинга. Если полячка не выиграет, но потрепать нервы Самсоновой может. Мы не будем рисковать и поставим на положительную фору спортсменки из Польши.

    Рекомендуемая ставка: Фора Линетт (+2) с коэффициентом 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Потапова — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доден — Дэй
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Масарова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Викери — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калинская — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фучович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Андрееску — Соррибес Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самсонова — Линетт. Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против полячки Магды Линетт в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Линетт с коэффициентом 1.98.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры