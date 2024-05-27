Тайбэй Сити
Тайнан Сити
«Фортуна»
Турнирное положение: Команда провела отличный сезон во 2-й Бундеслиге, заняв после 34-х туров 3-е место в таблице. «Фортуна» уверенно зашла в стыки и уже всех удивила.
К слову, во 2-й Бундеслиге команда заняла 4-е место по результатам домашних встреч, набрав 33 очка из 51-го возможного.
Последние матчи: В 1-й встрече между «Фортуной» и «Бохумом» первые неожиданно оказались сильнее. Команда из Дюссельдорфа на чужом поле разгромила соперника со счетом 3:0.
У «Фортуны» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд. За этот период команда выиграла 6 раз и дважды сыграла вничью.
Не сыграют: Сима Сусо и Джамил Сийберт (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Фортуна» очень хороша в последнее время, команда находится в одном шаге от выхода в Бундеслигу со следующего сезона, ведь у нее есть фора в 3 мяча.
В 1-м матче «Фортуна» выглядела быстрее и сильнее своего соперника, забив голы в обоих таймах. К слову, команда довольно часто в последнее время забивает много мячей, но в предстоящем матче это не столь важно. Главное, не провалиться.
«Бохум»
Турнирное положение: По итогам нынешнего сезона Бундеслиги «Бохум» занял 16-е место в таблице с 33 очками в активе, попав в зону стыковых матчей.
В пару команде попалась «Фортуна», которая здорово выступила во 2-й Бундеслиге. После 1-го матча «Бохум» стоит на грани вылета во 2-й дивизион, ведь тот поединок команда с треском провалила.
Последние матчи: «Бохум» неожиданно проиграл «Фортуне» в 1-м матче на своем поле (0:3). До этого команда также уступила «Вердеру» (1:4) в последнем туре Бундеслиги.
К слову, «Бохум» крупно проиграл 3 последних матча. Команда пропустила за этот период 12 голов при 1-м забитом мяче.
Не сыграют: Михаэль Эссер, Филипп Форстер, Мохаммед Толба, Данило Соарес, Мориц-Брони Квартенг (у всех — травмы) и Мануэль Риманн (дисквалификация).
Состояние команды: «Бохум» выглядел очень плохо в 1-м матче. Нет никаких предпосылок для того, чтобы команда совершила чудо в ответном поединке.
К тому же, «Бохум» занял последнее 18-е место в таблице Бундеслиги по результатам гостевых встреч, набрав всего 10 очков из 51-го возможного на чужом поле.
Статистика для ставок
- «Бохум» проиграл 3 последних матча, пропустив за этот период 12 голов
- «Фортуна» не проигрывает уже 8 матчей подряд
- В последних 11-и матчах на чужом поле «Бохум» победил только 1 раз
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фортуны» — 2.27, победа «Бохума» — 3.30, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.07 соответственно.
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Прогноз: «Бохум» победит, но вряд-ли сохранить прописку в Бундеслиге.
Ставка: Победа «Бохума» за 3.30.
Прогноз: Можно предположить, что «Бохум» сделает все возможное, чтобы не пропустить так много, как в прошлом матче.
Ставка: «Бохум» не пропустит в 1-м тайме за 1.87.