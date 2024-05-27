В понедельник, 27 мая, в ответном матче стыков Бундеслиги «Фортуна» на своем поле примет «Бохум». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Фортуна» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фортуна»

Турнирное положение: Команда провела отличный сезон во 2-й Бундеслиге, заняв после 34-х туров 3-е место в таблице. «Фортуна» уверенно зашла в стыки и уже всех удивила.

К слову, во 2-й Бундеслиге команда заняла 4-е место по результатам домашних встреч, набрав 33 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В 1-й встрече между «Фортуной» и «Бохумом» первые неожиданно оказались сильнее. Команда из Дюссельдорфа на чужом поле разгромила соперника со счетом 3:0.

У «Фортуны» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд. За этот период команда выиграла 6 раз и дважды сыграла вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Сима Сусо и Джамил Сийберт (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Фортуна» очень хороша в последнее время, команда находится в одном шаге от выхода в Бундеслигу со следующего сезона, ведь у нее есть фора в 3 мяча.

В 1-м матче «Фортуна» выглядела быстрее и сильнее своего соперника, забив голы в обоих таймах. К слову, команда довольно часто в последнее время забивает много мячей, но в предстоящем матче это не столь важно. Главное, не провалиться.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам нынешнего сезона Бундеслиги «Бохум» занял 16-е место в таблице с 33 очками в активе, попав в зону стыковых матчей.

В пару команде попалась «Фортуна», которая здорово выступила во 2-й Бундеслиге. После 1-го матча «Бохум» стоит на грани вылета во 2-й дивизион, ведь тот поединок команда с треском провалила.

Последние матчи: «Бохум» неожиданно проиграл «Фортуне» в 1-м матче на своем поле (0:3). До этого команда также уступила «Вердеру» (1:4) в последнем туре Бундеслиги.

К слову, «Бохум» крупно проиграл 3 последних матча. Команда пропустила за этот период 12 голов при 1-м забитом мяче.

Не сыграют: Михаэль Эссер, Филипп Форстер, Мохаммед Толба, Данило Соарес, Мориц-Брони Квартенг (у всех — травмы) и Мануэль Риманн (дисквалификация).

Состояние команды: «Бохум» выглядел очень плохо в 1-м матче. Нет никаких предпосылок для того, чтобы команда совершила чудо в ответном поединке.

К тому же, «Бохум» занял последнее 18-е место в таблице Бундеслиги по результатам гостевых встреч, набрав всего 10 очков из 51-го возможного на чужом поле.

Статистика для ставок

«Бохум» проиграл 3 последних матча, пропустив за этот период 12 голов

«Фортуна» не проигрывает уже 8 матчей подряд

В последних 11-и матчах на чужом поле «Бохум» победил только 1 раз

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фортуны» — 2.27, победа «Бохума» — 3.30, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.07 соответственно.

Прогноз: «Бохум» победит, но вряд-ли сохранить прописку в Бундеслиге.

Ставка: Победа «Бохума» за 3.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Бохум» сделает все возможное, чтобы не пропустить так много, как в прошлом матче.

Ставка: «Бохум» не пропустит в 1-м тайме за 1.87.