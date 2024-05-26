Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Кепфер — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кепфер

Доминик на неделе перед французским мэйджором успел сыграть на турнире в Лионе.

Немец с трудом выиграл у испанца Хавьера Барранко-Косано и одержал волевую победу над Юго Эмбером, после чего уступил Томасу Этчеверри.

Кепфер на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей. На «Мастерсе» в Риме, прежде чем проиграть Томми Полу, он остановил Андреа Вавассаори и Фрэнсиса Тиафо.

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Перед этим, правда, у Кепфера была серия поражений на грунте: 30-летний теннисист не смог пройти первый круг сразу на четырех турнирах — в Эшториле, Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде.

Медведев

В прошлом году Даниил отправился на «Ролан Гаррос» после шикарной победы на «Мастерсе» в Риме, после которой от него ждали мощного выступления и в Париже. Тогда все были уверены, что он готов стабильно демонстрировать свой лучший теннис не только на грунте.

Однако в первом же матче российский теннисист сенсационно проиграл бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду.

На этот раз Медведев совсем не впечатлил в Риме. В четвертом рауне он уступил американцу Томми Полу со счетом 1:6, 4:6.

Перед этим Даниил с трудом выиграл у серба Хамада Медьедовича и одержал победу над Джеком Дрейпером, но и здесь все равно выглядел не очень убедительно.

В общем, сейчас от Медведева никто не ждет чудес. На этот раз он точно не входит в группу главных фаворитов. Но в его случае это даже хорошо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 4.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: Даниил выиграл три предыдущих матча против Кепфера, но это было на харде. В принципе, не сомневаемся, что россиянин обыграет немца и на грунте, но, скорее всего, соперник возьмет хотя бы один сет.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал сетов больше 3,5 за 3.30.