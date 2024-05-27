В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Болгарии и Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Днепр» Могилев — «Гомель»

Футбол. Чемпионат Беларуси

В мае «Днепр» Могилев провел три матча. Результаты нельзя назвать удачными. Команда в текущем месяце еще не одержала ни одной победы.

Ранее «Днепр» дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Клуб находится на 14-м месте в таблице. Набрано 7 очков в девяти встречах.

«Гомель» стартовал лучше. В последних шести матчах чемпионата Беларуси у команды только одно поражение. Клуб 13 апреля минимально уступил минскому «Динамо».

Сейчас «Гомель» располагается на 8-й позиции в таблице. В девяти матчах набрано 13 очков.

Ставка: Обе забьют за 1.87.

«Ботев» — «Арда»

Футбол. Чемпионат Болгарии

«Ботев» ведет борьбу за выход в Лигу конференций. На данный момент у команды 45 очков по итогам 35 матчей.

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Последние две игры «Ботев» проиграл. Болельщики рассчитывают, что ситуацию удастся улучшить. Ранее «Ботев» уступил «Славии» и ЦСКА 1948.

«Арда» на данный момент опережает «Ботев» на три балла. У клуба есть шанс одержать победу и увеличить отрыв.

В гостях «Арда» играет плохо. В последних десяти выездных матчах одержаны лишь две победы. Однако букмекеры считают «Арду» фаворитом предстоящего поединка.

Ставка: Победа «Арды» за 1.74.

«Фортуна» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Фортуна» одной ногой уже в Бундеслиге. Осталось довести начатое дело до конца. В первом матче команда разгромила «Бохум» со счетом 3:0.

На своем поле «Фортуна» выступает отлично. Дома команда очень редко проигрывает. Последний раз во второй Бундеслиге «Фортуна» уступала в родных стенах 27 января. Тогда был неудачный матч с «Санкт-Паули» (1:2).

«Бохум» провалил концовку сезона и теперь рискует понизиться в классе. Осталось рассчитывать только на чудо. В ответной встрече нужно атаковать с первых минут и забивать как можно больше.

У «Бохума» трехматчевая проигрышная серия. Клуб не побеждает с 5 мая. Тогда в гостях удалось взять верх над «Унионом» со счетом 4:3.

Ставка: «Бохум» не проиграет за 1.67.

Общий коэффициент — 5.43.