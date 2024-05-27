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    «Бохум» не уступит в Дюссельдорфе, «Днепр» Могилев и «Гомель» забьют друг другу

    Экспресс дня 27 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 мая
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    «Бохум»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Болгарии и Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Днепр» Могилев — «Гомель»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    В мае «Днепр» Могилев провел три матча. Результаты нельзя назвать удачными. Команда в текущем месяце еще не одержала ни одной победы.

    Ранее «Днепр» дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Клуб находится на 14-м месте в таблице. Набрано 7 очков в девяти встречах.

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    • «Гомель» стартовал лучше. В последних шести матчах чемпионата Беларуси у команды только одно поражение. Клуб 13 апреля минимально уступил минскому «Динамо».

    Сейчас «Гомель» располагается на 8-й позиции в таблице. В девяти матчах набрано 13 очков.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    «Ботев» — «Арда»

    Футбол. Чемпионат Болгарии

    «Ботев» ведет борьбу за выход в Лигу конференций. На данный момент у команды 45 очков по итогам 35 матчей.

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    Последние две игры «Ботев» проиграл. Болельщики рассчитывают, что ситуацию удастся улучшить. Ранее «Ботев» уступил «Славии» и ЦСКА 1948.

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    «Арда» на данный момент опережает «Ботев» на три балла. У клуба есть шанс одержать победу и увеличить отрыв.

    В гостях «Арда» играет плохо. В последних десяти выездных матчах одержаны лишь две победы. Однако букмекеры считают «Арду» фаворитом предстоящего поединка.

    Ставка: Победа «Арды» за 1.74.

    «Фортуна» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Фортуна» одной ногой уже в Бундеслиге. Осталось довести начатое дело до конца. В первом матче команда разгромила «Бохум» со счетом 3:0.

    На своем поле «Фортуна» выступает отлично. Дома команда очень редко проигрывает. Последний раз во второй Бундеслиге «Фортуна» уступала в родных стенах 27 января. Тогда был неудачный матч с «Санкт-Паули» (1:2).

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    • «Бохум» провалил концовку сезона и теперь рискует понизиться в классе. Осталось рассчитывать только на чудо. В ответной встрече нужно атаковать с первых минут и забивать как можно больше.

    У «Бохума» трехматчевая проигрышная серия. Клуб не побеждает с 5 мая. Тогда в гостях удалось взять верх над «Унионом» со счетом 4:3.

    Ставка: «Бохум» не проиграет за 1.67.

    Общий коэффициент — 5.43.

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    Экспресс дня 27 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Болгарии и Беларуси. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 27 мая с коэффициентом 5.43.
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