«Днепр» Могилев — «Гомель»
Футбол. Чемпионат Беларуси
В мае «Днепр» Могилев провел три матча. Результаты нельзя назвать удачными. Команда в текущем месяце еще не одержала ни одной победы.
Ранее «Днепр» дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Клуб находится на 14-м месте в таблице. Набрано 7 очков в девяти встречах.
«Гомель» стартовал лучше. В последних шести матчах чемпионата Беларуси у команды только одно поражение. Клуб 13 апреля минимально уступил минскому «Динамо».
Сейчас «Гомель» располагается на 8-й позиции в таблице. В девяти матчах набрано 13 очков.
Ставка: Обе забьют за 1.87.
«Ботев» — «Арда»
Футбол. Чемпионат Болгарии
«Ботев» ведет борьбу за выход в Лигу конференций. На данный момент у команды 45 очков по итогам 35 матчей.
Последние две игры «Ботев» проиграл. Болельщики рассчитывают, что ситуацию удастся улучшить. Ранее «Ботев» уступил «Славии» и ЦСКА 1948.
«Арда» на данный момент опережает «Ботев» на три балла. У клуба есть шанс одержать победу и увеличить отрыв.
В гостях «Арда» играет плохо. В последних десяти выездных матчах одержаны лишь две победы. Однако букмекеры считают «Арду» фаворитом предстоящего поединка.
Ставка: Победа «Арды» за 1.74.
«Фортуна» — «Бохум»
Футбол. Чемпионат Германии
«Фортуна» одной ногой уже в Бундеслиге. Осталось довести начатое дело до конца. В первом матче команда разгромила «Бохум» со счетом 3:0.
На своем поле «Фортуна» выступает отлично. Дома команда очень редко проигрывает. Последний раз во второй Бундеслиге «Фортуна» уступала в родных стенах 27 января. Тогда был неудачный матч с «Санкт-Паули» (1:2).
«Бохум» провалил концовку сезона и теперь рискует понизиться в классе. Осталось рассчитывать только на чудо. В ответной встрече нужно атаковать с первых минут и забивать как можно больше.
У «Бохума» трехматчевая проигрышная серия. Клуб не побеждает с 5 мая. Тогда в гостях удалось взять верх над «Унионом» со счетом 4:3.
Ставка: «Бохум» не проиграет за 1.67.
Общий коэффициент — 5.43.