Швейцария — Чехия: счет матча 0:2, обзор голов

сборная Чехии Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб стали Давид Пастрняк и Давид Кампф.
Чемпионат мира. Финал
Швейцария — Чехия — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Пастрняк — 1 (Кундратек, Гайек), 49:13 — 0:1. Кампф — 2 (п.в., Кубалик, Нечас), 59:41 — 0:2Вратари: Дженони — ДосталШтраф: 4 — 4Броски: 31 (7+10+14) — 32 (13+10+9)
Таким образом, Чехия выиграла домашний чемпионат мира. В последний раз чехам покорялось в мировом первенстве в 2010 году. Для чехов эта победа стала шестой на чемпионатах мира.