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    Чехия переиграла Швейцарию и выиграла чемпионат мира

    Швейцария — Чехия: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швейцарии Сборная Чехии
    В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Чехии переиграла команду Швейцарии со счетом 2:0.

    сборная Чехии
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    сборная Чехии

    Авторами заброшенных шайб стали Давид Пастрняк и Давид Кампф.

    Чемпионат мира. Финал
    Швейцария — Чехия — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Пастрняк — 1 (Кундратек, Гайек), 49:13 — 0:1. Кампф — 2 (п.в., Кубалик, Нечас), 59:41 — 0:2Вратари: Дженони — ДосталШтраф: 4 — 4Броски: 31 (7+10+14) — 32 (13+10+9)

    Таким образом, Чехия выиграла домашний чемпионат мира. В последний раз чехам покорялось в мировом первенстве в 2010 году. Для чехов эта победа стала шестой на чемпионатах мира.

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