ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит» Эрик тен ХагЗвездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»? Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо» 1:0. Онлайн
  • 23:59
    • «ПСЖ» победил «Лион» и стал обладателем Кубка Франции
  • 23:58
    • «Реал» и «Бетис» поделили очки в матче Примеры
  • 23:00
    • «Байер» стал обладателем Кубка Германии
  • 22:16
    • Швейцария обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира
  • 18:31
    • «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд
    Все новости спорта

    Команды должны сыграть результативно

    «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 27 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Мая 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице. Клуб набрал 79 очков в 33-х встречах.

    У «Аль-Насра» 25 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Команда забила 96 голов и пропустила 40.

    Последние матчи: «Аль-Наср» в начале мая одержал три победы в трех встречах. Были обыграны «Аль-Халидж», «Аль-Вахда» и «Аль Ахдуд».

    Однако потом были две ничьи. «Аль-Наср» разошелся миром с «Аль-Хилялем» и «Аль-Риядом».

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» не имеет особой турнирной мотивации. Клуб не опустится на третье место и не поднимется на первое.

    Последний раз команда уступала еще 8 апреля. Тогда было поражение от «Аль-Хиляля» со счетом 1:2.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» идет на 5-й строчке. В 33 играх клуб набрал 54 очка.

    В активе «Аль-Иттихада» 16 побед и 6 ничьих. Также команда потерпела 11 поражений.

  • Топ-5 самых абсурдных тренерских назначений
  • Иногда про логику надо забыть
  • 24/05/2024

    • Последние матчи: «Аль-Иттихад» неудачно начал нынешний месяц. Команда разочаровала поклонников двумя поражениями кряду.

    Затем была ничья с «Аль-Халиджем». 23 мая «Аль-Иттихад» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» борется за попадание в Кубок АФК. Но команде не хватает стабильности.

    К примеру, с 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду. Затем клубу удалось чуть исправить ситуацию.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В первом круге «Аль-Иттихад» дома уступил «Аль-Насру» со счетом 2:5.

    Статистика для ставок

    • У «Аль-Насра» отличное нападение — команда забила 96 голов

    • С 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду

    • В первом круге «Аль-Наср» победил со счетом 5:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.17, победа гостей — в 3.55.

    ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.

    Прогноз: «Аль-Наср» одерживает одну победу за другой. У хозяев вряд ли возникнут проблемы. Команда Роналду должна победить.

    Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.82.

    Прогноз: в матче первого круга команды забили на двоих семь голов. Скорее всего, сейчас также стоит ждать результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.87

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Ван — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Векич — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Томлянович — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Андреева — Бектас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фучович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азаренко — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бронцетти — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Мотидзуки
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ковачевич — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вольф — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Табило — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». 27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» с коэффициентом 1.82.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры