27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице. Клуб набрал 79 очков в 33-х встречах.

У «Аль-Насра» 25 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Команда забила 96 голов и пропустила 40.

Последние матчи: «Аль-Наср» в начале мая одержал три победы в трех встречах. Были обыграны «Аль-Халидж», «Аль-Вахда» и «Аль Ахдуд».

Однако потом были две ничьи. «Аль-Наср» разошелся миром с «Аль-Хилялем» и «Аль-Риядом».

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» не имеет особой турнирной мотивации. Клуб не опустится на третье место и не поднимется на первое.

Последний раз команда уступала еще 8 апреля. Тогда было поражение от «Аль-Хиляля» со счетом 1:2.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» идет на 5-й строчке. В 33 играх клуб набрал 54 очка.

В активе «Аль-Иттихада» 16 побед и 6 ничьих. Также команда потерпела 11 поражений.

Последние матчи: «Аль-Иттихад» неудачно начал нынешний месяц. Команда разочаровала поклонников двумя поражениями кряду.

Затем была ничья с «Аль-Халиджем». 23 мая «Аль-Иттихад» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» борется за попадание в Кубок АФК. Но команде не хватает стабильности.

К примеру, с 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду. Затем клубу удалось чуть исправить ситуацию.

В первом круге «Аль-Иттихад» дома уступил «Аль-Насру» со счетом 2:5.

Статистика для ставок

У «Аль-Насра» отличное нападение — команда забила 96 голов

С 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду

В первом круге «Аль-Наср» победил со счетом 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.17, победа гостей — в 3.55.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.

Прогноз: «Аль-Наср» одерживает одну победу за другой. У хозяев вряд ли возникнут проблемы. Команда Роналду должна победить.

Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.82.

Прогноз: в матче первого круга команды забили на двоих семь голов. Скорее всего, сейчас также стоит ждать результативный матч.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.87