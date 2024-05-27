Аль-Наср
Аль-Иттихад
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице. Клуб набрал 79 очков в 33-х встречах.
У «Аль-Насра» 25 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Команда забила 96 голов и пропустила 40.
Последние матчи: «Аль-Наср» в начале мая одержал три победы в трех встречах. Были обыграны «Аль-Халидж», «Аль-Вахда» и «Аль Ахдуд».
Однако потом были две ничьи. «Аль-Наср» разошелся миром с «Аль-Хилялем» и «Аль-Риядом».
Состояние команды: «Аль-Наср» не имеет особой турнирной мотивации. Клуб не опустится на третье место и не поднимется на первое.
Последний раз команда уступала еще 8 апреля. Тогда было поражение от «Аль-Хиляля» со счетом 1:2.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» идет на 5-й строчке. В 33 играх клуб набрал 54 очка.
В активе «Аль-Иттихада» 16 побед и 6 ничьих. Также команда потерпела 11 поражений.
Последние матчи: «Аль-Иттихад» неудачно начал нынешний месяц. Команда разочаровала поклонников двумя поражениями кряду.
Затем была ничья с «Аль-Халиджем». 23 мая «Аль-Иттихад» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» борется за попадание в Кубок АФК. Но команде не хватает стабильности.
К примеру, с 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду. Затем клубу удалось чуть исправить ситуацию.
В первом круге «Аль-Иттихад» дома уступил «Аль-Насру» со счетом 2:5.
Статистика для ставок
- У «Аль-Насра» отличное нападение — команда забила 96 голов
- С 26 апреля по 10 мая «Аль-Иттихад» потерпел четыре поражения кряду
- В первом круге «Аль-Наср» победил со счетом 5:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.17, победа гостей — в 3.55.
ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.
- 2.32Лидс — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Севилья — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.09Аталанта — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Наср» одерживает одну победу за другой. У хозяев вряд ли возникнут проблемы. Команда Роналду должна победить.
Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.82.
Прогноз: в матче первого круга команды забили на двоих семь голов. Скорее всего, сейчас также стоит ждать результативный матч.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.87