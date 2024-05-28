Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Вашеро — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вашеро

Для Валентина выход в основную сетку французского мэйджора можно считать на данный момент одним из главных событий в карьере.

Представитель Монако с первой же попытки прошел непростую квалификацию из трех раундов.

В финале отбора Вашеро одержал победу над британцем Билли Харрисом со счетом 7:6, 7:5.

Вашеро начал год с двух титулов на «челленджерах» в Таиланде. Вскоре после этого он выиграл турнир в Пуне (Индия).

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В начале мая 25-летний теннисист добрался до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он выиграл у Хамада Медьедовича, Александра Ковачевича и Ришара Гаске.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем очень невыразительно провел предыдущие пять месяцев.

Понятно, что он не ездил по «челленджерам», а играл на главных турнирах, но от него все равно ждали большего.

Весной Давидович-Фокина провел на грунте лишь пять матчей, в которых одержал одну победу.

На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро выиграл у китайца Цзюнчэна Чжана, после чего уступил Андрею Рублеву.

Лучшим результатом Давидовича-Фокины на «Ролан Гаррос» пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: это один из тех матчей первого круга, в котором фаворит может разочаровать.

Скорее всего, у Вашеро будет шанс побороться за выход в следующий раунд, учитывая недавние проблемы соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.92.