Valentin Vacherot
Алехандро Давидович-Фокина
Вашеро
Для Валентина выход в основную сетку французского мэйджора можно считать на данный момент одним из главных событий в карьере.
Представитель Монако с первой же попытки прошел непростую квалификацию из трех раундов.
В финале отбора Вашеро одержал победу над британцем Билли Харрисом со счетом 7:6, 7:5.
Вашеро начал год с двух титулов на «челленджерах» в Таиланде. Вскоре после этого он выиграл турнир в Пуне (Индия).
В начале мая 25-летний теннисист добрался до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он выиграл у Хамада Медьедовича, Александра Ковачевича и Ришара Гаске.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем очень невыразительно провел предыдущие пять месяцев.
Понятно, что он не ездил по «челленджерам», а играл на главных турнирах, но от него все равно ждали большего.
Весной Давидович-Фокина провел на грунте лишь пять матчей, в которых одержал одну победу.
На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро выиграл у китайца Цзюнчэна Чжана, после чего уступил Андрею Рублеву.
Лучшим результатом Давидовича-Фокины на «Ролан Гаррос» пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: это один из тех матчей первого круга, в котором фаворит может разочаровать.
- 3.30Кепфер — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Скорее всего, у Вашеро будет шанс побороться за выход в следующий раунд, учитывая недавние проблемы соперника.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.92.