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    Давидович-Фокина проиграет монегаску?

    Вашеро — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 28 мая 2024 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Вашеро — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2024 года

    Valentin Vacherot

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •  Valentin Vacherot 12:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
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    Вашеро

    Для Валентина выход в основную сетку французского мэйджора можно считать на данный момент одним из главных событий в карьере.

    Представитель Монако с первой же попытки прошел непростую квалификацию из трех раундов.

    В финале отбора Вашеро одержал победу над британцем Билли Харрисом со счетом 7:6, 7:5.

    Вашеро начал год с двух титулов на «челленджерах» в Таиланде. Вскоре после этого он выиграл турнир в Пуне (Индия).

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В начале мая 25-летний теннисист добрался до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он выиграл у Хамада Медьедовича, Александра Ковачевича и Ришара Гаске.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем очень невыразительно провел предыдущие пять месяцев.

    Понятно, что он не ездил по «челленджерам», а играл на главных турнирах, но от него все равно ждали большего.

    Весной Давидович-Фокина провел на грунте лишь пять матчей, в которых одержал одну победу.

    На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро выиграл у китайца Цзюнчэна Чжана, после чего уступил Андрею Рублеву.

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    Лучшим результатом Давидовича-Фокины на «Ролан Гаррос» пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: это один из тех матчей первого круга, в котором фаворит может разочаровать.

    Скорее всего, у Вашеро будет шанс побороться за выход в следующий раунд, учитывая недавние проблемы соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.92.

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    Вашеро — Давидович-Фокина. Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Вашеро — Давидович-Фокина с коэффициентом 1.92.
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