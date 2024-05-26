Испанец Рафаэль Надаль сыграет против немца Александра Зверева в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Зверев — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша отправился в Париже после победы над «Мастерсе» в Риме.

В Вечном городе немецкий теннисист выиграл первый крупный турнир после серьезной травмы голеностопа, которую он получил в июне 2022-го в полуфинальном матче против Рафы Надаля на «Ролан Гаррос»...

У Зверева ушло немало времени на восстановление — больше полугода. После этого он столько же набирал оптимальную форму.

Сейчас Зверев точно в порядке, о чем можно судить по его шикарной игре на римском «тысячнике».

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В финале Саша выиграл у чилийца Николаса Харри, который после матча признал, что вообще ничего не мог сделать на приеме.

Надаль

Эх...Ну а что тут еще сказать? Рафа отдал невероятное количество сил, чтобы сыграть на главном турнире в своей карьере — и в первом же матче его соперником будет теннисист, который вполне способен побороться за титул на французском мэйджоре. В общем, не повезло.

По правде говоря, на этот раз Надаль совcем не удивит, если за день до матча или раньше откажется от участия в турнире.

Грунтовый король до последнего настаивал, что по-прежнему не уверен, есть ли в этом смысл, учитывая, насколько сложно будет добиться максимального результата. А просто участие Рафу, как известно, не интересует.

О нынешних возможностях Надаля можно судить по его матчу с Хубертом Хуркачем в Риме. Поляк разгромил легенду со счетом 6:1, 6:3.

Плюс также надо не забывать, что перед этим 37-летний испанец с трудом выиграл у бельгийца Зизу Бергса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Надаля букмекеры предлагают за 4.30

Прогноз: увы, интрига в этом матче отсутствует. Рафа больше не в состоянии конкурировать с игроками из топ-10. Это факт, и доказывать обратное просто бессмысленно.

Скорее всего, матч пройдет по такому сценарию: в первом сете будет борьба, после чего Саша спокойно обыграет уставшего соперника.

Очень жаль, что Надалю придется попрощаться со своим любимым турниром уже после первого круга.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 1.92.