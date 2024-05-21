«Астон Вилла» подписала полузащитника Росса Баркли

«Астон Вилла» завершила сделку по подписанию полузащитника «Лутон Таун» Росса Баркли, сообщает The Guardian.

По информации источника, приобретение Баркли за умеренную плату будет представлять для клуба сделку с низким риском, подобную той, когда «Вилла» подписала Юри Тилеманса по окончании его контракта с «Лестером».

Клуб хочет усилить свой состав для участия в первой с сезона-1982/1983 Лиге чемпионов, ему нужны два полузащитника, защитник и нападающий. «Вилла» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Конора Галлахера из «Челси».

В нынешнем сезоне Баркли сыграл 37 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

30-летний футболист перешёл в «Лутон» из «Ниццы» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Баркли в € 8 млн.