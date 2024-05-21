ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» подписала полузащитника Росса Баркли

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Лутон Таун Трансферы
    «Астон Вилла» завершила сделку по подписанию полузащитника «Лутон Таун» Росса Баркли, сообщает The Guardian.

    Росс Баркли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Росс Баркли

    По информации источника, приобретение Баркли за умеренную плату будет представлять для клуба сделку с низким риском, подобную той, когда «Вилла» подписала Юри Тилеманса по окончании его контракта с «Лестером».

    Клуб хочет усилить свой состав для участия в первой с сезона-1982/1983 Лиге чемпионов, ему нужны два полузащитника, защитник и нападающий. «Вилла» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Конора Галлахера из «Челси».

    В нынешнем сезоне Баркли сыграл 37 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

    30-летний футболист перешёл в «Лутон» из «Ниццы» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Баркли в € 8 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Латыши способны ещё раз обыграть американцев?
  • Латвия — США. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Шведы пройдут групповой этап без потери очков?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Оформит ли «Црвена Звезда» дубль?
  • «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Латвия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Эксельсиор
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры