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    Мозес уходит из «Спартака»

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    «Спартак» объявил о том, что 33-летний полузащитник Виктор Мозес покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «С красно-белыми полузащитник стал обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, выиграл Кубок страны, вышел в плей-офф Лиги Европы.

    К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством. Но в историю "Спартака" навсегда вошли его "серебряный" пушечный удар в Грозном, красивый гол в Лестере и другие яркие действия.

    Мы благодарим Виктора за годы, проведенные в нашем клубе, желаем успехов и удачи!» — написано на официальном сайте красно-белых.

    Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе.

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