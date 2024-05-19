Мозес уходит из «Спартака»

объявил о том, что 33-летний полузащитник Виктор Мозес покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

«С красно-белыми полузащитник стал обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, выиграл Кубок страны, вышел в плей-офф Лиги Европы.

К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством. Но в историю "Спартака" навсегда вошли его "серебряный" пушечный удар в Грозном, красивый гол в Лестере и другие яркие действия.

Мы благодарим Виктора за годы, проведенные в нашем клубе, желаем успехов и удачи!» — написано на официальном сайте красно-белых.

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе.