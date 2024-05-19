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    «Реймс» обыграл «Ренн» и занял третье место, «Тулуза» уступила «Бресту»

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    Завершились еще три встречи 38-го тура французской Лиги 1.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    «Лион» и «Страсбург» вырвал победу в добавленное время со счетом 2:1.

    За «ткачей» дубль сделал Александр Ляказетт. Единственный мяч у эльзасцев на счету Хабиба Диарра.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Страсбург 2:1
    Голы: 1:0 Александр Ляказетт (39'), 1:1 Habib Diarra (63'), 2:1 Александр Ляказетт (пенальти) (90 + 6') Предупреждения: Патрик де Оливейра (80'), Александр Ляказетт (90 + 8')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Реймс» дома был сильнее «Ренна» — 2:0.

    Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала отличился Юнис Абдельхамид, а затем Серхио Акиеме.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Ренн 2:1
    Голы: 1:0 Юнис Абдельхамид (пенальти) (48'), 2:0 Серхио Акьем (80'), 2:1 Фабиан Ридер (90 + 5') Реймс: Йеванн Диуф, Эммануэль Агбаду, Юнис Абдельхамид, Серхио Акьем, Маршал Манетси, Тедди Теума (Амир Ричардсон, 61'), Дзюня Ито (Мамаду Диахон, 88'), Кейто Накамура (Реда Хадра, 61'), Умар Диаките (Yaya Kader Fofana, 88'), Abdoul Kone (Томас Фоке, 70'), Amadou Kone Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Варме Омари, Кристофер Ву, Алиду Сейду, Мартен Терье, Дезире Дуэ (Бертуг Озгюр Йылдырым, 61'), Бенжамен Буриго (Фабиан Ридер, 73'), Энцо Ле Фе (Ибрахим Салах, 78'), Азор Матусива, Амин Гуири (Людовик Блас, 61') Предупреждения: Серхио Акьем (84'), Адриен Трюффер (85')

    В еще одной встрече «Тулуза» дома потерпела поражение от «Бреста» — 0:3.

    На 48-й минуте счет открыл Махди Камара, через шесть минут преимущество удвоил Жордан Амави, а на исходе основного времени отличился Кенни Лала.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Брест 0:3
    Голы: 0:1 Махди Камара (48'), 0:2 Жордан Амави (54'), 0:3 Кенни Лала (90') Тулуза: Гийом Рест, Логан Кошта, Расмус Николайсен, Миккель Деслер (Уоррен Каманзи, 67'), Габриэль Суасо (Naatan Skyttä, 67'), Никлас Шмидт (Кристиан Мависса Элеби, 39'), Кристиан Кассерес, Арон Дённум (Франк Магри, 57'), Янн Гбоу, Тёйс Даллинга, Kevin Keben (Денис Генро, 57') Брест: Марко Бизот, Жордан Амави, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Камори Думбия, Матиас Перейра Лаж (Ромен дель Кастильо, 82'), Уго Маньетти, Махди Камара, Стив Мунье, Мартин Сатриано (Жереми ле Дуарон, 87') Предупреждения: Кристиан Мависса Элеби (53'), Матиас Перейра Лаж (79'), Жордан Амави (83')
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