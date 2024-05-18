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    Почеттино: «Челси» начал строить фундамент

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем клуба.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Важно то, что мы начали строить фундамент. Мы хотим возвести наш дом шаг за шагом, очень прочный. Если мы будем делать всё правильно, то будем сильны в течение следующих нескольких лет. Это позволит нам бороться за трофеи», — приводит слова Почеттино Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Ранее «Челси» впервые в сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в чемпионате.

    На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 очка.

    Следующий матч «Челси» проведет с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая и начнется в 18:00 мск.

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