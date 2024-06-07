В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Армения— Казахстан

Футбол. Товарищеский матч

В последние месяцы Армения выступает очень слабо. Команда редко выигрывает. В предыдущих десяти матчах одержана лишь одна победа.

В 2024 году армяне всё время уступают. Ранее были неудачи в трех встречах подряд. Сборная проиграла Косово, Чехии и Словении.

У Казахстана произошла смена главного тренера. Ранее команду возглавлял Магомед Адиев. На днях был назначен экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

В предстоящей встрече российский специалист еще не будет руководить подопечными с бровки. Букмекеры не считают Казахстан фаворитом. Весной команда пыталась выйти на Евро-2024, но не прошла стыки.

Ставка: Казахстан не проиграет за 1.64.

Беларусь — Россия

Футбол. Товарищеский матч

Матчи с участием сборной Беларуси редко бывают результативными. В последних четырех встречах не пробивался ТМ 2.5. Букмекеры не верят, что в Минске хозяева остановят Россию.

В 2024 году белорусы провели два матча. Команда проиграла Черногории со счетом 0:2, а потом последовала ничья с Мальтой (0:0).

Россия в двух предыдущих товарищеских матчах забила 12 голов и ни разу не пропустила. Команда здорово сыграла против Кубы и Сербии. Ждать ли разгрома на этот раз?

Предстоящую встречу пропустит Арсен Захарян. Но и без него у Валерия Карпина есть кому забивать. Гости должны без проблем победить.

Ставка: Победа России за 1.47.

Польша — Украина

Футбол. Товарищеский матч

Обе сборные успешно преодолели стыки и теперь выступят на Евро-2024. У коллективов есть отличная возможность проверить силы накануне такого важного турнира.

Польша весной провела два матча. Самой сложной оказалась решающая встреча с Уэльсом. Левандовский и К сломили сопротивление соперника лишь в серии пенальти и квалифицировались на Евро.

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Для Украины стыки оказались невероятно сложными. В обоих матчах команда Сергея Реброва пропускала первой. Но затем благодаря характеру вырвала победы у Боснии и Герцеговины, а также Исландии.

Польша и Украина последний раз встречались в 2020 году. Тогда поляки выиграли встречу со счетом 2:0. Возьмут ли сине-желтые реванш накануне старта ЧЕ?

Ставка: Обе забьют за 1.83.

Общий коэффициент — 4.41.