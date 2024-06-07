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    Польша и Украина обменяются голами, Россия одержит победу в Минске

    Экспресс дня 7 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 июня
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Армения— Казахстан

    Футбол. Товарищеский матч

    В последние месяцы Армения выступает очень слабо. Команда редко выигрывает. В предыдущих десяти матчах одержана лишь одна победа.

    В 2024 году армяне всё время уступают. Ранее были неудачи в трех встречах подряд. Сборная проиграла Косово, Чехии и Словении.

    У Казахстана произошла смена главного тренера. Ранее команду возглавлял Магомед Адиев. На днях был назначен экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

    В предстоящей встрече российский специалист еще не будет руководить подопечными с бровки. Букмекеры не считают Казахстан фаворитом. Весной команда пыталась выйти на Евро-2024, но не прошла стыки.

    Ставка: Казахстан не проиграет за 1.64.

    Беларусь — Россия

    Футбол. Товарищеский матч

    Матчи с участием сборной Беларуси редко бывают результативными. В последних четырех встречах не пробивался ТМ 2.5. Букмекеры не верят, что в Минске хозяева остановят Россию.

    В 2024 году белорусы провели два матча. Команда проиграла Черногории со счетом 0:2, а потом последовала ничья с Мальтой (0:0).

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    Россия в двух предыдущих товарищеских матчах забила 12 голов и ни разу не пропустила. Команда здорово сыграла против Кубы и Сербии. Ждать ли разгрома на этот раз?

    Предстоящую встречу пропустит Арсен Захарян. Но и без него у Валерия Карпина есть кому забивать. Гости должны без проблем победить.

    Ставка: Победа России за 1.47.

    Польша — Украина

    Футбол. Товарищеский матч

    Обе сборные успешно преодолели стыки и теперь выступят на Евро-2024. У коллективов есть отличная возможность проверить силы накануне такого важного турнира.

    Польша весной провела два матча. Самой сложной оказалась решающая встреча с Уэльсом. Левандовский и К сломили сопротивление соперника лишь в серии пенальти и квалифицировались на Евро.

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    Для Украины стыки оказались невероятно сложными. В обоих матчах команда Сергея Реброва пропускала первой. Но затем благодаря характеру вырвала победы у Боснии и Герцеговины, а также Исландии.

    Польша и Украина последний раз встречались в 2020 году. Тогда поляки выиграли встречу со счетом 2:0. Возьмут ли сине-желтые реванш накануне старта ЧЕ?

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    Общий коэффициент — 4.41.

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    Экспресс дня 7 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 7 июня с коэффициентом 4.41.
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