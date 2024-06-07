Нигерия
Турнирное положение: Нигерийцы нынешнюю кампанию начали неудачно. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом Нигерия набрала лишь 2 очка в двух стартовых турах. Между тем, состав по именам у «суперорлов» привычно крепкий.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Нигерийцы по всем статьям уступили малийцам в контрольной встрече (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
До последней коллизии нигерийцы переиграли Гану (2:1). А вот в финале Кубка африканских наций «суперорлы» уступили ивуарийцам (1:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нигерийцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. Да и пора бы команде подниматься на лидирующие позиции в группе.
Матчи со сборной ЮАР для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане Нигерия выглядит предпочтительнее оппонента.
ЮАР
Турнирное положение: ЮАР явно поборется за одно из двух первых мест в группе. На данный момент команда находится как раз на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом ЮАР имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В двух матчах отбора команда пропустила 3 раза.
Последние матчи: в Кубке африканских наций команда заняла 3 место. В утешительном финале была обыграна сборная ДР Конго.
Причем свой последний поединок команда не сумела выиграть. ЮАР расписала мировую с Алжиром (3:3).
А вот чуть ранее южноафриканцы по-настоящему опростоволосились. В товарищеском матче они не сумели одолеть Андорру (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять обозленным последними неудачами нигерийцам ей будет чрезвычайно сложно.
Между тем, ЮАР уже 7 лет не может обыграть «суперорлов». Да и на последнем Кубке африканских наций команда уступила Нигерии в серии пенальти.
В 5 своих последних матчах южноафриканцы не выиграли ни разу. В них игроки команды отличились 5 мячами при 5 же пропущенных.
Номинальные гости наверняка будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и оппонент нынче хоть и силен, но отнюдь небезгрешен.
Статистика для ставок
- ЮАР не побеждает 5 матчей кряду
- Сборная Нигерии уже 7 лет не проигрывает южноафриканцам
- И те, и другие в нынешнем отборочном цикле в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 6.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.
- 2.12Нидерланды — Канада: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.27Египет — Буркина-Фасо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 4.95Кто выиграет Евро-2024: прогноз и ставка14/06/2024 в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно быстро помчатся в атаку.
Нигерийцы явно не собираются откладывать дело в долгий ящик, к тому же ЮАР крайне нестабильна.
Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35