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    «Суперорлы» быстро добьются своего

    Нигерия — ЮАР. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 7 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Нигерии Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз и ставки на Нигерия — ЮАР
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    Виктор Осимхен
    7 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Нигерия и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. Нигерия — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Нигерия

    Турнирное положение: Нигерийцы нынешнюю кампанию начали неудачно. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом Нигерия набрала лишь 2 очка в двух стартовых турах. Между тем, состав по именам у «суперорлов» привычно крепкий.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Нигерийцы по всем статьям уступили малийцам в контрольной встрече (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    До последней коллизии нигерийцы переиграли Гану (2:1). А вот в финале Кубка африканских наций «суперорлы» уступили ивуарийцам (1:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: нигерийцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. Да и пора бы команде подниматься на лидирующие позиции в группе.

    Матчи со сборной ЮАР для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане Нигерия выглядит предпочтительнее оппонента.

    ЮАР

    Турнирное положение: ЮАР явно поборется за одно из двух первых мест в группе. На данный момент команда находится как раз на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом ЮАР имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В двух матчах отбора команда пропустила 3 раза.

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    • Последние матчи: в Кубке африканских наций команда заняла 3 место. В утешительном финале была обыграна сборная ДР Конго.

    Причем свой последний поединок команда не сумела выиграть. ЮАР расписала мировую с Алжиром (3:3).

    А вот чуть ранее южноафриканцы по-настоящему опростоволосились. В товарищеском матче они не сумели одолеть Андорру (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять обозленным последними неудачами нигерийцам ей будет чрезвычайно сложно.

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    Между тем, ЮАР уже 7 лет не может обыграть «суперорлов». Да и на последнем Кубке африканских наций команда уступила Нигерии в серии пенальти.

    В 5 своих последних матчах южноафриканцы не выиграли ни разу. В них игроки команды отличились 5 мячами при 5 же пропущенных.

    Номинальные гости наверняка будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и оппонент нынче хоть и силен, но отнюдь небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • ЮАР не побеждает 5 матчей кряду

    • Сборная Нигерии уже 7 лет не проигрывает южноафриканцам

    • И те, и другие в нынешнем отборочном цикле в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 6.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно быстро помчатся в атаку.

    Нигерийцы явно не собираются откладывать дело в долгий ящик, к тому же ЮАР крайне нестабильна.

    Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    Нигерия — ЮАР. 7 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Нигерия и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Нигерия — ЮАР с коэффициентом 2.14.
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