7 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Нигерия и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. Нигерия — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы нынешнюю кампанию начали неудачно. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом Нигерия набрала лишь 2 очка в двух стартовых турах. Между тем, состав по именам у «суперорлов» привычно крепкий.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Нигерийцы по всем статьям уступили малийцам в контрольной встрече (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

До последней коллизии нигерийцы переиграли Гану (2:1). А вот в финале Кубка африканских наций «суперорлы» уступили ивуарийцам (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: нигерийцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. Да и пора бы команде подниматься на лидирующие позиции в группе.

Матчи со сборной ЮАР для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане Нигерия выглядит предпочтительнее оппонента.

ЮАР

Турнирное положение: ЮАР явно поборется за одно из двух первых мест в группе. На данный момент команда находится как раз на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом ЮАР имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В двух матчах отбора команда пропустила 3 раза.

Последние матчи: в Кубке африканских наций команда заняла 3 место. В утешительном финале была обыграна сборная ДР Конго.

Причем свой последний поединок команда не сумела выиграть. ЮАР расписала мировую с Алжиром (3:3).

А вот чуть ранее южноафриканцы по-настоящему опростоволосились. В товарищеском матче они не сумели одолеть Андорру (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять обозленным последними неудачами нигерийцам ей будет чрезвычайно сложно.

Между тем, ЮАР уже 7 лет не может обыграть «суперорлов». Да и на последнем Кубке африканских наций команда уступила Нигерии в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах южноафриканцы не выиграли ни разу. В них игроки команды отличились 5 мячами при 5 же пропущенных.

Номинальные гости наверняка будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и оппонент нынче хоть и силен, но отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

ЮАР не побеждает 5 матчей кряду

Сборная Нигерии уже 7 лет не проигрывает южноафриканцам

И те, и другие в нынешнем отборочном цикле в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 6.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно быстро помчатся в атаку.

Нигерийцы явно не собираются откладывать дело в долгий ящик, к тому же ЮАР крайне нестабильна.

Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35