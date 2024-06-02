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    «Балтика» играла смело, но «Зенит» сильнее. Алип принес команде золотой дубль

    Обзор реакции спортивных СМИ на волевую победу «Зенита» над «Балтикой»

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    Вильсон Изидор — нападающий «Зенита»
    В Суперфинале Кубка России «Зенит» вырвал победу у «Балтики» со счетом 2:1. В составе калининградской команды единственный гол забил Алекс Фернандес на 40-й минуте. «Зенит» ответил голами Нино на 81-й минуте и Нуралы Алипа на 90+5-й минуте.

    «Зенит» — очевидный фаворит Суперфинала

    Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Балтика» — «Зенит». Команды встречались между собой уже 5-й раз в нынешнем сезоне.

    «Зенит на прошлой неделе в драматичном стиле защитил титул чемпиона России. Петербуржцы добились домашней волевой победы над “Ростовом” со счётом 2:1 благодаря голу Артура в концовке второго тайма, а “Краснодар” параллельно обыграл “Динамо” — 1:0, что позволило команде Семака шестой раз подряд завоевать чемпионский титул и продлить свою гегемонию. Теперь сине-бело-голубые были нацелены на оформление первого “требла” в своей истории. В случае победы над “Балтикой” в “Лужниках” “Зенит” становился пятикратным обладателем Кубка России и опережал “Спартак” по количеству побед в данном соревновании.

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    • Если “Зенит” подходил к Суперфиналу в отличном настроении после эмоциональной победы в чемпионской гонке, то “Балтика” не смогла решить задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе и спустя год вернулась в Первую лигу. Калининградцы в заключительном туре дома уступили “Локомотиву” со счётом 1:3. Балтийцы закончили чемпионат серией из четырёх поражений подряд. По окончании матча 30-го тура в нескольких источниках появилась информация, что после Суперфинала Кубка Игнашевич покинет пост главного тренера “Балтики” из-за невыполнения главной задачи на сезон. Естественно, пока эта информация официального подтверждения не получила. Кроме того, Суперфинал в “Лужниках” с высокой долей вероятности стал последним матчем за “Балтику” для Латышонка. Причём, слухи активно связывают Евгения с “Зенитом”.

    «Балтика»
    fc_baltika

    Нынешняя очная игра для “Балтики” и “Зенита” стала уже пятой в текущем сезоне. Причём, эти команды дважды встречались на групповой стадии Кубка, и в тех противостояниях соперники обменялись домашними победами. Также калининградцы и петербуржцы, разумеется, провели два очных матча в рамках РПЛ, и в обоих поединках клуб с берегов Невы добился побед. Разумеется, команда Семака являлась очевидным фаворитом Суперфинала и должна была оформлять “требл”. Шансы “Балтики” на сенсацию виделись, в первую очередь, в идеальной оборонительной работе и поиске вариантов для проведения толковых контрвыпадов. Калининградцы в Суперфинале не могли рассчитывать на травмированных Малярова, Фамейе и Гузину, а у петербуржцев в лазарете находились Сантос и Марио Фернандес».

  • Сергей Игнашевич
  • Главный тренер «Балтики».
  • Поздравляю «Зенит» с завоеванием кубка. Думаю, что мы смотрелись достойно. Болельщики Калининграда могут гордиться командой.

    • Дерзкая «Балтика»

    Корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов рассказал о парадоксах в российском футболе нынешнего сезона. Также журналист сравнил игру «Балтики» с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

    «Умом российский футбол не понять. Еще несколько недель назад "Зенит" рисковал впервые за шесть лет остаться весной вообще без трофеев, но вполз в финал FONBET Кубка России, выскреб золото РПЛ, и сезон сине-бело-голубых из провального превратился в один из лучших в истории клуба. Если учитывать победу в Суперкубке, то "Зенит" имел шанс оформить трофейный хет-трик и завоевать все титулы сезона.

    У "Балтики" — свой оригинальный сценарий. Аутсайдеры чаще всего рано вылетают из кубковых турниров, потому что борьба за выживание в чемпионате им важнее и распыляться на второе соревнование — роскошь. Но Сергей Игнашевич пошел авантюрным путем и не справился с главной целью — "Балтика" опустилась в первую лигу через год после возвращения. Однако калининградцы могли завершить сезон парадоксально и выиграть первый трофей в истории всего через неделю после вылета из РПЛ.

    «Балтика» — «Зенит»
    fc_baltika

    Сложно было предсказать, как сложится матч. Сине-бело-голубые хоть и выиграли золото чемпионата, но их встречи с аутсайдерами весной складывались тяжело — та же "Балтика" в апреле едва не зацепила ничью в Санкт-Петербурге. Но "Зенит" оставался фаворитом финала, так что его старт можно назвать сенсационным.

    "Балтика" играла примерно так же смело, как "Боруссия" с "Реалом". Даже первый голевой момент калининградцы создали в той же ситуации, что и дортмундцы накануне: Роберто Фернандес убежал один на один с Адамовым, но не забил — Нино вовремя вынес мяч. Бразилец чуть позже еще и столкнулся с Козловым в своей штрафной, вызвав волну негодования в соцсетях по поводу неназначенного пенальти. "Балтика" могла забить и с углового: Луна был близок к голу.

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    • "Зенит" проснулся раньше, чем "Реал": на 19-й минуте Клаудиньо перехватил мяч в середине поля, раскрутил контратаку и вывел Сергеева на пустые ворота, но тот чудом не попал в створ. Следом Иван упустил еще один супермомент, пробив по своей ноге вместо мяча.

    "Зенит" включился, но включился и Латышонок, который в этом сезоне вырос в одного из лучших вратарей России. Он начал совершать подвиги уже в первом тайме: не позволил забить сначала Венделу, а затем Кассьерре. На 36-й минуте голкипер калининградцев сыграл особенно круто: Кассьерра хитро пробил в ближний угол, но Латышонок сложился и выудил мяч из угла.

    "Зенит" находился где-то рядом с голом, однако тайм закончился взятием ворот Адамова: Алекс Фернандес открыл счет на радость внушительному десанту болельщиков Балтики».

  • Андрей Мостовой
  • Нападающий «Зенита»
  • Нас предупреждали, что исторически, когда мы играли с командами‑аутсайдерами на бумаге, никогда матчи легко не складывались. Сегодня так и произошло. Хотя у нас было супермного моментов и подходов. Счёт должен быть 5:1, но произошло так, как произошло. Сегодняшняя игра — показатель всего сезона, как мы шли. Непонятные потери очков, непонятно сегодня пропущенный мяч, и потом со всеми силами пытаемся вытащить игру. Весь сезон так и было. Это, наверное, самый тяжелый сезон. Слава богу, мы его пережили с горем пополам. Выиграли всё и, наверное, заслужили.

    • У «Зенита» появился характер

    Автор издания rusfootball.infо Роман Гуськов кратко рассказал о фактах матча «Балтика» — «Зенит», выделив характер «сине-бело-голубых», которые вытащили матч в концовке встречи.

    «Семак поменял фланги.

    По сравнению с чемпионским матчем РПЛ главный тренер "Зенита" сделал два изменения в старте. Против "Ростова" на флангах вышли Караваев и забивший важный пенальти Мантуан, но неделю назад их заменили на 74-й минуте. Сегодня слева вышел Педро, а справа автор "золотого гола" Мантуан.

    Козлов против бывших, Латышонок против будущих

    "Балтика" в прошлые выходные испытала диаметрально противоположные зенитовским эмоции: по итогу калининградцев не спасла бы и победа над "Локо", но команда Игнашевича вообще проиграла вроде бы немотивированному сопернику. Тренер "Балтики" тоже поменял в старте двух игроков (Рыбчинского и Энрикеса на Осипова и Ковалёва).

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    • Но главную интригу создавали, конечно, другие фигуры. Вратарь "Балтики" Евгений Латышонок следующий сезон проведёт в "Зените", а один из лучших игроков весны Данила Козлов находился в системе петербуржцев до прошедшей зимы.

    Черданцев шокировал игроков "Зенита"?

    Комментатор федерального уровня счёл отличной идеей поиграть со зрителями в угадайку из пятисоставных имён латиноамериканских игроков при представлении составов. Игроки "Зенита" как будто услышали его и совсем запутались, кто против кого играет.

    В итоге Роберто Фернандес (или, раз на то пошло, Роберто Карлос Фернандес Торо) после блестящей передачи Бистровича выбежал 1 на 1, но пробил не очень сильно, а точность не помогла из-за подката Эраковича. Следом Луна пробил из убойной позиции после углового, но мимо.

    Карасёв и Иванов не поставили пенальти в ворота "Зенита"

    И, как заявил в эфире "Матч ТВ" Сергей Лапочкин, правильно сделали. Козлов пытался прокинуть мяч мимо Нино, но не поднял его — в итоге защитник "Зенита" сыграл в мяч и влетел в соперника. Хотя не всегда это становится индульгенцией, но в этот раз главного арбитра даже не позвали к монитору.

    Промах Сергеева вернул "Зенит" в игру

    "Балтика" атаковала даже слишком рьяно, но увлеклась и на 19-й минуте пропустила контратаку. Клаудиньо сделал для Сергеева всё, но Иван эпично промахнулся. Но после этого "Зенита" наконец заиграл и стал регулярно проникать в чужую штрафную. Латышонку пришлось дважды тащить опасные удары Кассьерры, фатальным могло стать и подправление после удара Педро, но кипер "Балтики" по обыкновению тащил в Кубке.

    Шок-шоу от "Балтики"

    Вторую половину тайма "Зенит" играл с преимуществом, так что у "Балтики" открылось пространство для контратаки. Обычно при Барриосе такого не бывает, но Лисакович принял и протащил мяч в опорной зоне совершенно один. Раскатать дальше при заснувшем Эраковиче было делом техники, а у Козлова и Алекса Фернандеса с ней всё в порядке.

    Двойная замена Семака и тащер Латышонок

    В перерыве Семак сменил провалившихся Эраковича и Сергеева на Мантуана и Караваева. Третьим центральным при розыгрышах подстраивался Барриос, но прежде чем "Зенит" преобразился, он вполне мог пропустить, но Адамов потащил удар Лисаковича.

    А дальше продолжил геройствовать его коллега. Латышонок тащил все, даже когда защитники падали и сами чуть не заползали в ворота вместе с мячом.

    «Балтика» — «Зенит»
    fc_baltika

    Карасёв и Иванов отменили гол "Зенита"!

    Время шло, Латышонок тащил, так что Семак прибег к отчаянным мерам — на поле появился Ерохин! И почти сразу после этого, на 66-й минуте, Вендел прошил балтийского вратаря, но перед этим Ерохин вместо мяча зарядил по ноге Жирову.

    Конечно, в решающей игре против "Зенита" у команд не может не быть опасений по поводу судейства, но отстоять гол пытался, наверное, только Георгий Черданцев. ВАР сработал чётко — Иванов позвал Карасёва, а тот увидел всё своими глазами.

    "Зенит" перестал создавать моменты, но на помощь пришёл 12-й корнер

    ВАР-пауза сбила порыв "Зенита". Выдохнуть "Балтике" не приходилось, но по крайней мере Латышонок перестал метаться из угла в угол. Однако на 81-й минуте "Зенит" заработал свой уже 12-й угловой — и количество переросло в качество. Рыбчинский пытался спасти, даже когда его кипер был бессилен, но Нино сделал то, что не могли сделать нападающие.

    А уже в добавленное время отличился ещё один защитник — Нуралы Алип после навеса Мостового и "предлголевого" паса Тимощука! "Зенит" при Семаке ещё не был так плох, но не брал Кубок и даже не приближался к нему с 2020-го! Кроме того клуб впервые в своей истории взял требл».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита».
  • Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто, много проигрывали по ходу матча. К сожалению, в первом тайме ошибались достаточно часто, были хорошие моменты, выход один на один. Где-то не хватало нам концентрации. Не могли забить сами в первом тайме и во втором. Слава богу, что смогли забить первый мяч. Потом уже появились шансы. Очень рад, что не довели до пенальти, а смогли забить в основное время. Добавляет эмоций, когда забиваешь на последних минутах. В этом сезоне получили достаточно эмоций.

    • Чудовищное давление «Зенита»

    Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов отметил сумасшедшее давление «Зенита» в матче с «Балтикой». Команда все-таки смогла додавить калининградцев.

    «Только в середине первого тайма "Балтика" немного "подсела", у петербуржцев появилось пространство, и Клаудиньо создал два подряд момента для Сергеева. Однако лучший бомбардир Кубка России не забивал из убойных позиций. Как Сергеев не попал в пустые ворота с 7-8 метров — уму непостижимо! Были у "Зенита" в этот отрезок матча и другие возможности забить, поэтому казалось, что чемпион переломил игру.

    Тем не менее "Балтика" перетерпела и всё же забила перед перерывом. Команда Игнашевича "нарисовала" замечательную атаку четыре в четыре. Алип в штрафной не заблокировал пас Козлова, а Эракович отпустил Фернандеса-бразильца. Алекс забил чемпиону как на тренировке.

    «Зенит»
    fczenit

    Можно было прогнозировать, что в перерыве Семак поменяет схему, но он просто убрал с поля главных неудачников первой половины — Эраковича и Сергеева, выпустив на позицию правого центрального защитника Караваева и в группу атаки — Мантуана. Стал ли "Зенит" лучше контролировать игру? По первым минутам второго тайма так не казалось. "Балтика" быстро создала супермомент, в котором только сейв Адамова и штанга спасли петербуржцев от гола.

    Только потом "Зенит" врубил максимальные скорости, за которыми "Балтика" уже не успевала. Стал ошибаться даже безупречный до того Бистрович. Пришло время для красивых сейвов и голкипера "Балтики" Латышонка — бывшего одноклассника Адамова в школе "Краснодара". Огня атакам чемпиона добавил Ерохин. При его участии "Зенит" забил мяч, на который наиграл в следующую четверть часа. Но гол после просмотра повтора был справедливо отменён: Карасёв под радостный гул "Лужников" (»слабого« всегда поддерживают в драке с сильным) и не без хороших актёрских качеств огласил своё решение — Ерохин сфолил перед ударом Вендела.

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    • Давление "Зенита" стало просто чудовищным — "Балтика" уже отбивалась как могла. Было бы волшебством, если бы калининградцы удержали минимальную победу. В конце концов легитимный гол команда Семака забила на 81-й минуте. После углового. Хотя и в том эпизоде мяч не сразу влетел в ворота "Балтики" — Рыбчинский сперва вынес его с линии! Но на добивании лучше любого форварда сыграл центрбек Нино».

  • Александр Осипов
  • Полузащитник «Балтики».
  • Эмоции — опустошение, потому что снова пропускаем на последней минуте. Тем более аромат Кубка России был близко, поэтому обидно. От самой атмосферы получил нереальное удовольствие. Такого не бывает часто, но это то, к чему стремишься, когда начинаешь заниматься футболом с детства. Большое спасибо болельщикам за атмосферу.

    • Респект «Балтике» за смелость

    Автор издания bobsoccer.ru Алексей Андрианов отметил удачный сезон для «Зенита», в котором команда выиграла Кубок России и чемпионат страны.

    «Поздравляю "Зенит" с завоеванием третьего трофея сезона — вслед за Суперкубком и золотом РПЛ одержана победа в Кубке России! Наверно, в контексте временной парадигмы это закономерно: двадцать пять лет первому в российской истории трофею, сорок — триумфу команды Павла Садырина, восемьдесят — невероятному успеху "Зенита" Сергея Сальникова, Чучелова и Левина-Когана. А сегодня в историю российского футбола петербуржцами вписана новая золотая страница: "Зенит" сделал третий требл и стал абсолютны рекордсменом страны по этому показателю. Виват!

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    • Респект "Балтике" за смелость и самоотверженность: подопечные Сергея Игнашевича резво начали встречу и имели все основания рассчитывать на выигрыш дебюта. Калининградская команда повела в счете в концовке первого тайма, мужественно оборонялась на протяжении оставшегося часа, могла поймать соперника на контратаке, но все-таки не смогла сдержать давление заряженного "Зенита". Мне показалось, что в середине второй половине встречи у всех футболистов "Балтики", за исключением Латышонка, закончились силы: не верю, что Игнашевич в перерыве дал указание обороняться таким низким блоком. Могла ли "Балтика" одержать победу в основное время? Скорее нет, чем да: "Зенит" во втором тайме был на голову сильнее. Имеют ли номинальные хозяева сетовать на невезение в первые двадцать минут? Наверное.

    А что же "Зенит"? В отсутствии Дугласа Сантоса Сергей Семак принял решение сыграть в три центральных защитника. И, похоже, ошибся: без активной фланговой игры атака "Зенита" выглядела недееспособной. В перерыве петербуржцы перестроились не только тактически, но и персонально. И именно кадровые решения тренерского штаба принесли "Зениту" победу: голевую передачу на Алипа выполнил вышедший на замену Андрей Мостовой, а давление на оборону смертельно уставшей "Балтики" оказали Караваев, Ерохин и Мантуан. "Зенит" додавил, перетерпел, стер с газона Лужников выдохшегося соперника. И почему калининградцы не нашли ресурсов отодвинуть игру от своих ворот, это точно не проблемы "Зенита".

    «Зенит»
    fczenit

    Итак, петербуржцы завершили лучший по драматургии сезон 2023/2024 года. Спасибо за эмоции! Не устаю радоваться. "Зенит" — лучший клуб российского футбола. Обратное недоказуемо. С победой, друзья! От души!».

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    «Зенит» лидирует по трофеям, но не по Кубкам

    Автор sports.ru Азатхан Чекабаев привел статистические данные «Зенита» после победы над «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Журналист отметил, что «сине-бело-голубые» не являются безусловными фаворитами по кубкам.

    «Зенит перевернул матч с "Балтикой" (2:1)! И к очередному золоту РПЛ добавил еще и Кубок — первый для петербуржцев за четыре года.
    А еще клуб впервые в истории сделал домашний требл. Был ведь еще и Суперкубок! До этого года "Зенит" ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита».
    fczenit

    "Зенит" лидирует по трофеям, но не по Кубкам. Это 26-й трофей "Зенита" в современной истории. Оторвались от московских грандов: у ЦСКА — 22, у "Спартака" и "Локомотива" — по 15. Остальные далеко позади: у "Рубина" пять трофеев, еще у шести клубов есть один выигранный турнир.

    "Зенит" в лидерах по всем трофеям, кроме как раз Кубка. У петербуржцев их пять, тогда как "Локо" забрал девять, а ЦСКА — восемь.
    У "Зенит" есть еще один уникальный трофей — Кубок Премьер-лиги, который разыгрывался лишь однажды (в 2003 году).

    А что насчет золотых дублей? Здесь "Зенит" сравнялся со "Спартаком" и ЦСКА — по три раза эти клубы брали чемпионат и Кубок в один сезон. Но петербуржцам еще есть к чему стремиться:

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    • 1. ЦСКА в середине нулевых делал золотые дубли дважды подряд, а в 2005-м добавил к чемпионату с Кубком страны еще и Кубок УЕФА. Полное доминирование.

    2. У "Спартака" и ЦСКА еще по три советских золотых дубля, так что в общей таблице москвичи пока впереди».

    Игра на встречных курсах

    Автор издания «Советский спорт» Никита Корнеев рассказал о концовке встречи, в котором «Зенит» все-таки вырвал победу у «Балтики».

    «В перерыве недовольный происходящим на поле Сергей Семак сделал сразу две замены: снял с игры Ивана Сергеева и Страхиню Эраковича, выпустив вместо них Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана. Сергей Игнашевич ответил одной заменой. На поле появился Дмитрий Рыбчинский. В первой же атаке "Балтика" должна была забивать второй мяч. Лисакович в штрафной "Зенита" раскидал соперников финтами и пробил из под Алипа. Не видевший момент удара Адамов с трудом вытащил мяч из нижнего угла, переведя его в штангу.

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    Игра пошла на встречных курсах. "Зенит" дважды за семь минут убегал в быструю атаку. И теперь уже пришёл черёд Латышонка дважды выручать свою команду. Сначала вратарь "Балтики" вытащил мяч из-под перекладины после мощного выстрела Артура, а через несколько минут "Зенит" убежал два в два. Вендел исполнил слева пас в штрафную, но оказавшемуся под острым углом с глазу на глаз с Латышонком Клаудиньо не удалось переиграть вратаря "Балтики".

    В середине тайма случился ещё один ключевой эпизод. Только вышедший на поле Александр Ерохин в штрафной "Балтики" в борьбе с тезкой Жировым попал тому по ноге, но атака продолжилась. Мяч отскочил к Венделу и бразилец точно с линии штрафной бильярдным ударом прошил чистокол ног и отправил мяч в дальний угол — 1:1? Но у ВАР по эпизоду возникли вопросы. К монитору пригласили Сергея Карасёва и тот после просмотра гол "Зенита" отменил, да ещё наградил жёлтой Ерохина.

    «Зенит»
    fczenit

    Но через 12 минут "Зенит" всё-таки забил легитимный гол. Принёс успех очередной угловой. Питерцы после подачи трижды били по воротам. После выстрела Карваева мяч с ленточки выбил Жиров. Но прямо на Нино, который в упор расстрелял ворота. 1:1 за десять минут до конца основного времени. Концовка прошла под подавляющим преимуществом "Зенита" и на предпоследней добавленной минуте санкт-петербургская команда соперника всё-таки дожала. Жиров выбил мяч из штрафной. Свеженький Андрей Мостовой сделал повторный кросс и Нуралы Алип красивым ударом головы поставил в этом матче золотую и победную точку».

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