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    РПЛ. «Зенит» вырвал чемпионство в последнем туре

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    «Зенит» выигрывает титул чемпиона шестой год подряд
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    «Зенит» выигрывает титул чемпиона шестой год подряд
    Завершился сезон в российской Премьер-лиге, судьба призёров чемпионского титула определилась в последнем 30-м туре. После матчей последнего игрового дня итоговую победу одержал «Зенит».

    Битва за чемпионство до последнего тура

    «Зенит» завоевал чемпионский титул лишь в заключительном 30-м туре чемпионата России. Золото РПЛ клуб из Санкт-Петербурга вырвал у «Динамо» и «Краснодара» после того, как одержал домашнюю победу над командой «Ростов» (2:1).

    Питерцы в итоге набрали итоговые 57 очков. Победный гол на 85-й минуте забил Артур, а до этого Густаво Мантуан реализовал пенальти на 65-й минуте.

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    • В этом сезоне «Зенит» одержал 17 побед и 6 встреч завершил вничью. В семи матчах невский коллектив позволил себе проиграть.

    Стоит отметить, что «Зенит» шестой год подряд выигрывает титул чемпиона России.

    Проигранное чемпионство

    «Краснодар» и «Динамо» до последнего боролись за титул, в последнем 30 туре команды сошлись в очной дуэли. Победу одержали краснодарцы (1:0), единственный и победный гол на 52-й минуте в составе южан забил Джон Кордоба.

    «Динамо» — «Крылья Советов»
    globallookpress.com

    В итоге «Краснодар» в последнем туре чемпионата завоевал серебряные медали. «Южане» заработали в этом сезоне 56 очков. Столько же баллов у «Динамо», который лидировал перед последним туром, но финишировал на третьей строчке.

    Дальше в турнирной таблице расположились «Локомотив» с 53 пунктами, «Спартак» — с 50 очками в активе и ЦСКА — с 48 баллами.

    Сохранить прописку в РПЛ

    «Пари НН» и «Урал» заняли по итогам сезона 13 и 14 места в турнирной таблице. Команды набрали по 30 очков и находятся на грани вылета.

    Впереди матчи плей-офф на выбывание — от них будет зависеть сохранят клубы из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга прописку в элите российского футбола.

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    Кто покинет элиту российского футбола?

    «Балтика» и «Сочи» следующий сезон начнут в Первой лиге, так как данный тандем завершил турнир в РПЛ на последних местах. Их место в высшем эшелоне российского футбола займут «Химки» и «Махачкала».

    «Химки» — «Спартак»
    globallookpress.com

    «Химки» вернулись в российскую Премьер-лигу спустя год, а махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе.

    Начало нового сезона чемпионата России в Премьер-лиге запланировано на вторую половиную июля. Старт первого тура намечен на 19 июля.

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