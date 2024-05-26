РПЛ. «Зенит» вырвал чемпионство в последнем туре

«Зенит» выигрывает титул чемпиона шестой год подряд

Завершился сезон в российской Премьер-лиге, судьба призёров чемпионского титула определилась в последнем 30-м туре. После матчей последнего игрового дня итоговую победу одержал «Зенит».

Битва за чемпионство до последнего тура

«Зенит» завоевал чемпионский титул лишь в заключительном 30-м туре чемпионата России. Золото РПЛ клуб из Санкт-Петербурга вырвал у «Динамо» и «Краснодара» после того, как одержал домашнюю победу над командой «Ростов» (2:1).

Питерцы в итоге набрали итоговые 57 очков. Победный гол на 85-й минуте забил Артур, а до этого Густаво Мантуан реализовал пенальти на 65-й минуте.

В этом сезоне «Зенит» одержал 17 побед и 6 встреч завершил вничью. В семи матчах невский коллектив позволил себе проиграть.

Стоит отметить, что «Зенит» шестой год подряд выигрывает титул чемпиона России.

Проигранное чемпионство

«Краснодар» и «Динамо» до последнего боролись за титул, в последнем 30 туре команды сошлись в очной дуэли. Победу одержали краснодарцы (1:0), единственный и победный гол на 52-й минуте в составе южан забил Джон Кордоба.

«Динамо» — «Крылья Советов» globallookpress.com

В итоге «Краснодар» в последнем туре чемпионата завоевал серебряные медали. «Южане» заработали в этом сезоне 56 очков. Столько же баллов у «Динамо», который лидировал перед последним туром, но финишировал на третьей строчке.

Дальше в турнирной таблице расположились «Локомотив» с 53 пунктами, «Спартак» — с 50 очками в активе и ЦСКА — с 48 баллами.

Сохранить прописку в РПЛ

«Пари НН» и «Урал» заняли по итогам сезона 13 и 14 места в турнирной таблице. Команды набрали по 30 очков и находятся на грани вылета.

Впереди матчи плей-офф на выбывание — от них будет зависеть сохранят клубы из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга прописку в элите российского футбола.

«Урал» сразится с «Акроном», а «Пари НН» померится силами с «Арсеналом». Матчи плей-офф за место в РПЛ пройдут 29 мая.

Кто покинет элиту российского футбола?

«Балтика» и «Сочи» следующий сезон начнут в Первой лиге, так как данный тандем завершил турнир в РПЛ на последних местах. Их место в высшем эшелоне российского футбола займут «Химки» и «Махачкала».

«Химки» — «Спартак» globallookpress.com

«Химки» вернулись в российскую Премьер-лигу спустя год, а махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе.

Начало нового сезона чемпионата России в Премьер-лиге запланировано на вторую половиную июля. Старт первого тура намечен на 19 июля.