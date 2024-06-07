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    Источник: Трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва

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    Переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» может не состоятся, сообщает телеграм-канал Baza.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Вратарю запрещен выезд с территории Российской Федерации по причине неуплаты алиментов. Сумма задолженности по данным источника составляет около 60 млн рублей.

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    • Такое решение было принято 6 июня и пока Сафонов не оплатил задолженность. Вратарь развелся со своей бывшей женой в феврале 2021 года. Сейчас вратарь находится в расположении сборной России, которой предстоит товарищеская игра со сборной Беларуси.

    На данный момент неизвестно, смог ли Сафонов прибыть в Минск.

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