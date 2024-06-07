Источник: Трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва

Переход голкипера «Краснодара»во французскийможет не состоятся, сообщает телеграм-канал Baza.

Вратарю запрещен выезд с территории Российской Федерации по причине неуплаты алиментов. Сумма задолженности по данным источника составляет около 60 млн рублей.

Такое решение было принято 6 июня и пока Сафонов не оплатил задолженность. Вратарь развелся со своей бывшей женой в феврале 2021 года. Сейчас вратарь находится в расположении сборной России, которой предстоит товарищеская игра со сборной Беларуси.

На данный момент неизвестно, смог ли Сафонов прибыть в Минск.