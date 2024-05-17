Наумов: Если Пиняев не зазвездится и его «девочки не испортят», то он о себе заявит

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Вспомните нападающего "Спартака" Давыдова, которого называли чуть ли не "вторым Месси". Он потерялся, причина может быть любая — даже бытовая. Мне кажется, Пиняеву нужно год-два поиграть, набраться опыта. Если Сережа не зазвездится, если его, извините, "девочки не испортят" — со всем уважением к вашему прекрасному полу, он о себе заявит. Сережа — скоростной парень, с рывком, с ударами с обеих ног. Хватит силы воли не поддаться соблазнам — вырастет в большого футболиста», — заявил Наумов.
Полностью интервью Николая Наумова можете почитать по этой ссылке.