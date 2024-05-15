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    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести одного из лидеров «Астон Виллы»

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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

    Олли Уоткинс
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    Олли Уоткинс

    По информации talkSPORT, в «МЮ» считают, что опыт и качества Уоткинса помогут ускорить прогресс Расмуса Хейлунна.

    Источник при этом отмечает, что «красным дьяволам» будет сложно договориться с «Астон Виллой» о трансфере 28-летнего форварда. В отличие от «МЮ», клуб из Бирмингема в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Уоткинса в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 13 результативных передач.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ за два тура до финиша.

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