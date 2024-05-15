«Ювентус» определился с новым главным тренером

после завершения сезона покинети возглавит

По информации Corriere della Sera, туринский клуб и бразильский тренер достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

Контракт Мотты с «Ювентусом» будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Мотта заменит в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что в назначении Мотты также заинтересован «Милан», который продолжает искать замену Стефано Пиоли.

«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 36 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.