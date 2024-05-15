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    «Ювентус» определился с новым главным тренером

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    Тиаго Мотта после завершения сезона покинет «Болонью» и возглавит «Ювентус».

    Тиаго Мотта
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    Тиаго Мотта

    По информации Corriere della Sera, туринский клуб и бразильский тренер достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

    Контракт Мотты с «Ювентусом» будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

    В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

    Мотта заменит в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри.

    Ранее сообщалось, что в назначении Мотты также заинтересован «Милан», который продолжает искать замену Стефано Пиоли.

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