«Ювентус» определился с новым главным тренером

Тиаго Мотта Фото: globallookpress.com
По информации Corriere della Sera, туринский клуб и бразильский тренер достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.
Контракт Мотты с «Ювентусом» будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.
В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
Мотта заменит в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри.
Ранее сообщалось, что в назначении Мотты также заинтересован «Милан», который продолжает искать замену Стефано Пиоли.
«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 36 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.