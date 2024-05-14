Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности

Бывший российский футболиствысказался о московском «Спартаке», в составе которого выступал во время игровой карьеры.

«Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки "Зенит", то остаётся пять команд — "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар", "Спартак". Мы ждём, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон "Спартака" провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?

"Спартак" привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом всё это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они всё время вторые, третьи, пятые. За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время "Локомотив" выиграл гораздо больше», — сказал Широков «Чемпионату».