ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж Камбосос и Василий ЛомаченкоЛомаченко вернулся на Олимп. Василий разбил Камбососа и взял титул IBF
  • 15:00
    • Хачанов уступил Табило и покинул турнир в Риме
    Все новости спорта

    Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший российский футболист Роман Широков высказался о московском «Спартаке», в составе которого выступал во время игровой карьеры.

    Роман Широков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Широков

    «Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки "Зенит", то остаётся пять команд — "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар", "Спартак". Мы ждём, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон "Спартака" провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?

    "Спартак" привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом всё это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они всё время вторые, третьи, пятые. За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время "Локомотив" выиграл гораздо больше», — сказал Широков «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Балтика» преподнести «Спартаку» сюрприз?
  • «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Манчестер Сити» сделает серьезный шаг навстречу чемпионству
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Будет ли «Жирона» второй в таблице?
  • «Жирона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры