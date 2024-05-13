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    Жиру объявил об уходе из «Милана»

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    Форвард «Милана» Оливье Жиру объявил об уходе из итальянского клуба.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе "Милана". Я продолжу карьеру в МЛС.

    Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в "Милане". Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе. Моя история в "Милане" заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», — приводит слова Жиру пресс-служба «Милана».

    Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

    Ранее была информация, что Жиру станет игроком «Лос-Анджелес».

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