Жиру объявил об уходе из «Милана»

Форвардобъявил об уходе из итальянского клуба.

«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе "Милана". Я продолжу карьеру в МЛС.

Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в "Милане". Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе. Моя история в "Милане" заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», — приводит слова Жиру пресс-служба «Милана».

Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее была информация, что Жиру станет игроком «Лос-Анджелес».