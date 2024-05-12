Глеб не считает, что «Зенит» стал слабее

Экс-полузащитникподелился мнением о неудачной игрев последних матчах российской Премьер-лиги.

«Я считаю, когда есть такая конкуренция и напряжение в концовке, болельщику классно со стороны наблюдать.

Когда "Зенит" за пять туров до конца становился чемпионом — если это не фанат клуба, а человек со стороны, то это банально скучно. А сейчас есть напряжение, подрос уровень конкурентов. Я бы не сказал, что "Зенит" стал слабее», — приводит слова Глеба «Советский спорт».

После 28-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 51-м очком в активе, отставая от «Динамо» на 2 балла. В следующем матче чемпионата России «сине-бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 19-го мая.