Кейн и еще три игрока «Баварии» пропустят ближайший матч

Нападающий «Баварии»пропустит домашний матч св 33-м туре Бундеслиги. Об этом сообщил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

«Все четверо атакующих игрока, которые вышли в стартовом составе против "Реала", не сыграют с "Вольфсбургом".

У Кейна проблемы со спиной. Гнабри травмирован, на Евро сборной Германии придется очень тяжело без него.

Что касается Сане, не думаю, что мы увидим его на поле в следующих двух играх. Мусиала лечится от боли в колене после игры с "Арсеналом", он не сыграет завтра и, возможно, на следующей неделе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Матч «Бавария» — «Вольфсбург» пройдет 12 мая, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.