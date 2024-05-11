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  • 14:27
    • Кейн и еще три игрока «Баварии» пропустят ближайший матч
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    Кейн и еще три игрока «Баварии» пропустят ближайший матч

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн пропустит домашний матч с «Вольфсбургом» в 33-м туре Бундеслиги. Об этом сообщил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Все четверо атакующих игрока, которые вышли в стартовом составе против "Реала", не сыграют с "Вольфсбургом".

    У Кейна проблемы со спиной. Гнабри травмирован, на Евро сборной Германии придется очень тяжело без него.

  • Гнабри больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить Евро-2024
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    • Что касается Сане, не думаю, что мы увидим его на поле в следующих двух играх. Мусиала лечится от боли в колене после игры с "Арсеналом", он не сыграет завтра и, возможно, на следующей неделе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    Матч «Бавария» — «Вольфсбург» пройдет 12 мая, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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